Верховний суд Російської Федерації визнав полк "Азов" терористичною організацію та заборонив її на території Росії.

Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ РИА Новости.

У вівторок, 2 серпня, Верховний суд РФ визнав батальйон “Азов” терористичною організацією, заборонивши її на території Росії.

Згідно з вироком суду, рішення підлягає виконанню негайно, не чекаючи набрання чинності.

Визнання “Азову” терористичною організацією означає, що бійців, які знаходяться у російському полоні, можуть засудити довічно без права помилування чи обміну.

Більш того, на території так званих “Л/ДНР”, де утримують значну частину “азовців”, їм може загрожувати смертний вирок.

Додамо, що значна частина бійців “Азову” потрапила у російський полон у Маріуполі, де вони тримали оборону на заводі “Азовсталь”. Декілька місяців бійці знаходились під численними обстрілами та бомбардуваннями, однак не дали ворогу захопити територію заводу.

Однак коли у бійців вже закінчувались боєзапаси та їжа, а на заводі було чимало поранених бійців – вище керівництво Україно дало наказ здатись у полон російським окупантам. Безпеку бійців у полоні взялись гарантувати ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

29 червня, під час масштабного обміну, вдалось повернути 95 захисників “Азовсталі”, серед яких 43 – бійці “Азову”.

Однак нещодавно окупанти повідомили про загибель декількох десятків бійців “Азову”. Йдеться про воїнів, яких утримували у в’язниці на території тимчасово окупованої Оленівки (Донеччина).

У так званій “ДНР” повідомили, що це начебто ЗСУ завдали удару по українських військовополонених, однак військове керівництво та правоохоронні органи України, а також низка іноземних експертів стверджують, що до вбивства “азовців” причетні російські війська.