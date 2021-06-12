Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду відмовив компанії "Ostchem Holding Limited" Дмитра Фірташа у стягненні сотень мільйонів доларів з Одеського припортового заводу (ОПЗ).

Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook перший заступник директора Одеського припортового заводу Микола Щуріков.

“Верховний суд відмовив компанії Ostchem у стягненні боргу з Одеського припортового заводу на підставі рішення Стокгольмського арбітражу”, – написав Щуріков.

Він наголосив, що ця перемога в суді “відкриває прямий шлях до приватизації та стабілізації роботи заводу”.

Як поінформували в пресслужбі Верховного Суду, йдеться про борг за постачання газу (відповідно до контракту купівлі-продажу природного газу від 25 січня 2013 року).

Так, Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма своїм рішенням від 25 липня 2016 року зобов’язав ПАТ “Одеський припортовий завод” сплатити компанії “Ostchem Holding Limited”:

193 257 811,22 доларів США, які є “неоскаржуваним непогашеним основним боргом”;

а також 57 977 343,37 доларів США, які є “неоскаржуваним нарахованим штрафом”.

Київський апеляційний суд 24 квітня 2019 року задовольнив заяву компанії “Ostchem Holding Limited” і надав дозвіл на виконання вказаного арбітражного рішення.

ПАТ “Одеський припортовий завод” та Фонд державного майна України подали апеляційні скарги до Верховного Суду.

Відтак, 8 червня 2021 року Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду за результатами розгляду апеляційних скарг ухвалу Київського апеляційного суду скасував, а в задоволенні заяви компанії Фірташа про надання дозволу на стягнення грошових коштів відмовив.

Як поінформував у бліц-інтерв’ю агентству “Інтерфакс- Україна” голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, Верховний Суд відмовив компанії Фірташа у стягненні понад $300 млн з ОПЗ за постачання газу.

Сенниченко уточнив, що претензії Ostchem щодо основного боргу становили $193 млн, ще $57 млн пені, а також $67,7 млн нарахованих відсотків.

“Це остаточне рішення, яке не підлягає оскарженню. Крапка… Якщо коротко, то тепер Ostchem не зможе домогтися примусового списання $250 млн боргу з ОПЗ, а тим більше – претендувати на все підприємство”, – наголосив голова ФДМ.

Сенниченко зазначив, що це дуже важливе рішення для здійснення прозорої приватизації заводу. Так, тепер потенційний покупець може бути впевнений, що його право власності на ОПЗ не зможуть оскаржити кредитори.

“Ми позбавили Ostchem можливості шантажу і будь-якого впливу на операційну діяльність ОПЗ, а значить, можливі переговори про реструктуризацію або інші угоди будуть виключно конструктивними. Новий власник зможе налагодити роботу заводу і дійти до такої угоди з Group DF, яка влаштує обидві сторони”, – заявив Сенниченко.

ДОВІДКА. Ostchem Holding Limited – холдингова група, що об’єднує групу хімічних підприємств, які виробляють мінеральні добрива, органічні кислоти, діоксид титану, кальциновану соду, рідкий азот та інші хімічні продукти. Вона входить до складу фінансово-промислової групи Group DF Дмитра Фірташа.

ОПЗ – одне із найбільших підприємств з переробки природного газу в аміак і карбамід, які є основними мінеральними добривами. Через борги, які сформувалися ще при владі Януковича, ОПЗ простоював з кінця квітня 2018 року до серпня 2019 року. Завод запустився за договором переробки давальницької сировини від компанії “Агро Газ Трейдинг”. З якою так і працює.

24 січня стало відомо, що виконуючим обов’язки директора Одеського припортового заводу став Микола Синиця, який володіє рестораном “Два гуся”. Таке рішення ухвалив Уряд.