У неділю, 28 березня, в округах №50 та №87 відбуваються проміжні вибори до Верховної Ради. Вже з'явилися перші дані щодо явки.

Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

Станом на 12:00 явка на окрузі №50 у Донецькій області склала 8,20%, на окрузі №87 в Івано-Франківській – 7,71%.

“Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 активність виборців станом на 12:00 становила: на окрузі №50 – 18,18%, а на окрузі №87 – 11,88%”, – додали у ЦВК.

Чому були призначені довибори в Раду

Довибори у Верховну Раду на 87 окрузі призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

А вибори в окрузі №50 були призначені у зв’язку із тим, що позафракційний нардеп Руслан Требушкін за результатами місцевих виборів, проведених 25 жовтня 2020 року, став міським головою Покровська і склав повноваження народного депутата.