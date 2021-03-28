Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.
Станом на 12:00 явка на окрузі №50 у Донецькій області склала 8,20%, на окрузі №87 в Івано-Франківській – 7,71%.
“Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 активність виборців станом на 12:00 становила: на окрузі №50 – 18,18%, а на окрузі №87 – 11,88%”, – додали у ЦВК.
Чому були призначені довибори в Раду
Довибори у Верховну Раду на 87 окрузі призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).
А вибори в окрузі №50 були призначені у зв’язку із тим, що позафракційний нардеп Руслан Требушкін за результатами місцевих виборів, проведених 25 жовтня 2020 року, став міським головою Покровська і склав повноваження народного депутата.
- Днями пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами..
- Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то 5-відсотковий бар’єр могли б упевнено подолати чотири партії. При цьому рейтинг пропрезидентської політсили “Слуга народу” становить менш як 21%. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-24 березня 2021 року.