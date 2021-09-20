Про це повідомили у пресслужбах СБУ та прокуратури АР Крим.

Як відомо, 17-19 вересня проходили вибори в Держдуму Росії. Окупаційна влада незаконно провела вибори і в тимчасово окупованому Криму.

За фактом незаконної організації виборів на півострові відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

“Документуються всі причетні до цього псевдоголосування: як з-поміж офіційних представників РФ, так і серед громадян України, які, порушуючи вітчизняне законодавство, допомагали державі-агресору”, — запевнили в СБУ.

Служба також передала Раді нацбезпеки і оборони матеріали для запровадження санкцій проти організаторів і учасників незаконних виборів.

“Йдеться про 33-х кандидатів у депутати Держдуми РФ і 54-х членів територіальних виборчих комісій. І минулої п’ятниці, за ініціативи СБУ, РНБО прийняла відповідне рішення”, — зазначили в СБУ.

В прокуратурі також зазначили, що було отримано інформацію про незаконне відвідування півострова так званими “міжнародними спостерігачами” та “експертами”, яких залучили для проведення виборів.

“Буде розпочато кримінальне провадження за фактом порушення порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію півострова (ч. 2 ст. 332-1 КК України)”, — зазначили у відомстві.

Зауважимо, що це не перші незаконні вибори, які Росія проводить на тимчасово окупованій території. До цього вже відбувалися вибори президента, вибори до Держдуми, муніципальні вибори до органів окупаційної влади тощо.