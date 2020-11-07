Яка ситуація в п’яти ключових штатах, від яких залежить результат виборів – розбиралися #Букви.
Після закриття виборчих дільниць, 3 листопада, голоси американців, які проявили своє волевиявлення безпосередньо в день виборів, порахували буквально за кілька годин. У той момент здавалося, що виграти вибори цілком може нинішній американський президент Дональд Трамп.
Ситуація кардинально змінилася через підрахунок голосів виборців, які проголосували поштою, надіславши свій бюлетень до 3 листопада. Всі бюлетені, які були відправлені до закриття виборчих дільниць (це можна визначити за датою на штампі конверта), необхідно обробити.
Коли президент Трамп побачив, що втрачає лідерство в штатах, від яких залежить його перемога на виборах – вимагав припинити підрахунок голосів, заявив про фальсифікації, хоча не мав для цього підстав, його штаб подав кілька судових позовів з вимогою перерахувати голоси.
Цього року поштою проголосувала рекордна кількість американців в історії.
Аризона
За даними держсекретаря Кеті Хоббс, демократки, в Арізоні залишилося підрахувати від 250 до 270 тисяч бюлетенів. 137 тисяч з цих бюлетенів були в окрузі Марікопа, найбільш густонаселеному.
Пізніше в окрузі заявили, що отримали ще 60 тисяч бюлетенів поштою.
В окрузі Піма залишилося обробити 25 тисяч бюлетенів, а в окрузі Пінель – 34 тисячі.
Наразі в Аризоні підраховано 90% голосів.
У Байдена 49,7% підтримки виборців, а у Трампа – 48,8%. Раніше в штаті перемагали кандидати в президенти від Республіканської партії.
На кону – 11 голосів виборників.
Джорджія
У п’ятницю Байден з невеликим відривом пішов вперед. Це сталося після того, як були підраховані голоси в окрузі Клейтон (передмістя Атланти). У зв’язку з цим в штабі Республіканської партії заявили, що мають намір вимагати через суд перерахунку голосів. Але до ранку Байден зміцнив лідерські позиції в штаті.
“З приблизно 5 мільйонів голосів у нас буде перевага в кілька тисяч. З такою невеликою перевагою в Джорджії можливий перерахунок”, – заявив держсекретар штату Бред Раффенспергер.
Штату ще потрібно обробити не менше 13 тисяч бюлетенів, в тому числі бюлетенів з помилками, які виборці можуть виправити. З них більше 4800 бюлетенів в окрузі Фултон, найбільшому в штаті Джорджія, включаючи Атланту, в тому числі 3600 було прийнято і 1200 відхилено.
Перемога в Джорджії дорівнює 16 голосам виборників.
Зараз у Трампа 49,3% підтримки виборців в штаті. Байден випереджає його всього на 0,1%. Розрив між кандидатами становить 4 тисячі голосів, на користь Байдена.
Опрацьовано 99% бюлетенів.
Невада
У Неваді, штаті, де, як правило, підтримують демократів, підраховано лише 87% голосів виборців. Зараз лідирує Байден. На кону – 6 голосів виборників.
Байдена підтримали 49,8% виборців, а Трампа – 48%.
Байден значно вирвався вперед після оголошення результатів підрахунку в окрузі Кларк, батьківщині Лас-Вегасу.
У четвер держсекретар штату Невада заявляв, що залишилося підрахувати близько 190 тисяч бюлетенів по всьому штату, з яких 90% надійшли з округу Кларк, найбільш густонаселеного округу штату і оплоту демократів.
Північна Кароліна
Трамп лідирує в Північній Кароліні. У нього 50,1% підтримки виборців штату. У його суперника, Джо Байдена, на 2% менше.
Важливо – в штаті обробили 99% бюлетенів. На кону – 15 голосів виборників.
У штаті виникла проблема з голосуванням поштою. Вони відправили близько 112 тисяч бюлетенів, які громадяни не надіслали назад. Поки що не зрозуміло – вони залишили бюлетені вдома і проголосували особисто на виборчій дільниці, або ж ці бюлетені ще не обробили в точці отримання кореспонденції і не відправили в штат.
Точну відповідь в штаті очікують 12 або 13 листопада.
Пенсильванія
Байден вирвався вперед в Пенсильванії після того, як в п’ятницю стало відомо про нові бюлетені з Філадельфії.
Державний секретар штату Кеті Буквар, демократ, заявила, що більшість бюлетенів, відправлених поштою, було підраховано, і штат починає обробку попередніх бюлетенів.
У штаті залишилося порахувати менше 5% бюлетенів, відправлених поштою. Це близько 40 тисяч.
Наразі відрив між кандидатами становить всього 0,4%. У Байдена – 49,6% підтримки, а у Трампа – 49,2%. Байден випереджає Трампа майже на 29 тисяч голосів.
У штаті оброблено 99% голосів виборців. На кону – 20 голосів виборників.
Зауважимо, переможець виборів ще не оголошений, підрахунки тривають у 6 штатах.
- #Букви уважно слідкують за перебігом виборів у США. Всі деталі ви можете прочитати тут.
- Коротко про стан справ станом на вечір 6 листопада, шанси кандидатів та причини зміни симпатій у хитких штатів – у матеріалі #Букв.