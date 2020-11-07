Вибори президента США відбулися 3 листопада, але підрахунок голосів все ще триває, оскільки необхідно обробити бюлетені від громадян, які голосували поштою.

Яка ситуація в п’яти ключових штатах, від яких залежить результат виборів – розбиралися #Букви.

Після закриття виборчих дільниць, 3 листопада, голоси американців, які проявили своє волевиявлення безпосередньо в день виборів, порахували буквально за кілька годин. У той момент здавалося, що виграти вибори цілком може нинішній американський президент Дональд Трамп.

Ситуація кардинально змінилася через підрахунок голосів виборців, які проголосували поштою, надіславши свій бюлетень до 3 листопада. Всі бюлетені, які були відправлені до закриття виборчих дільниць (це можна визначити за датою на штампі конверта), необхідно обробити.

Коли президент Трамп побачив, що втрачає лідерство в штатах, від яких залежить його перемога на виборах – вимагав припинити підрахунок голосів, заявив про фальсифікації, хоча не мав для цього підстав, його штаб подав кілька судових позовів з вимогою перерахувати голоси.

Цього року поштою проголосувала рекордна кількість американців в історії.

Аризона

За даними держсекретаря Кеті Хоббс, демократки, в Арізоні залишилося підрахувати від 250 до 270 тисяч бюлетенів. 137 тисяч з цих бюлетенів були в окрузі Марікопа, найбільш густонаселеному.

Пізніше в окрузі заявили, що отримали ще 60 тисяч бюлетенів поштою.

В окрузі Піма залишилося обробити 25 тисяч бюлетенів, а в окрузі Пінель – 34 тисячі.

Наразі в Аризоні підраховано 90% голосів.

У Байдена 49,7% підтримки виборців, а у Трампа – 48,8%. Раніше в штаті перемагали кандидати в президенти від Республіканської партії.

На кону – 11 голосів виборників.

Джорджія

У п’ятницю Байден з невеликим відривом пішов вперед. Це сталося після того, як були підраховані голоси в окрузі Клейтон (передмістя Атланти). У зв’язку з цим в штабі Республіканської партії заявили, що мають намір вимагати через суд перерахунку голосів. Але до ранку Байден зміцнив лідерські позиції в штаті.

“З приблизно 5 мільйонів голосів у нас буде перевага в кілька тисяч. З такою невеликою перевагою в Джорджії можливий перерахунок”, – заявив держсекретар штату Бред Раффенспергер.

Штату ще потрібно обробити не менше 13 тисяч бюлетенів, в тому числі бюлетенів з помилками, які виборці можуть виправити. З них більше 4800 бюлетенів в окрузі Фултон, найбільшому в штаті Джорджія, включаючи Атланту, в тому числі 3600 було прийнято і 1200 відхилено.

Перемога в Джорджії дорівнює 16 голосам виборників.

Зараз у Трампа 49,3% підтримки виборців в штаті. Байден випереджає його всього на 0,1%. Розрив між кандидатами становить 4 тисячі голосів, на користь Байдена.

Опрацьовано 99% бюлетенів.

Невада

У Неваді, штаті, де, як правило, підтримують демократів, підраховано лише 87% голосів виборців. Зараз лідирує Байден. На кону – 6 голосів виборників.

Байдена підтримали 49,8% виборців, а Трампа – 48%.

Байден значно вирвався вперед після оголошення результатів підрахунку в окрузі Кларк, батьківщині Лас-Вегасу.

У четвер держсекретар штату Невада заявляв, що залишилося підрахувати близько 190 тисяч бюлетенів по всьому штату, з яких 90% надійшли з округу Кларк, найбільш густонаселеного округу штату і оплоту демократів.

Північна Кароліна

Трамп лідирує в Північній Кароліні. У нього 50,1% підтримки виборців штату. У його суперника, Джо Байдена, на 2% менше.

Важливо – в штаті обробили 99% бюлетенів. На кону – 15 голосів виборників.

У штаті виникла проблема з голосуванням поштою. Вони відправили близько 112 тисяч бюлетенів, які громадяни не надіслали назад. Поки що не зрозуміло – вони залишили бюлетені вдома і проголосували особисто на виборчій дільниці, або ж ці бюлетені ще не обробили в точці отримання кореспонденції і не відправили в штат.

Точну відповідь в штаті очікують 12 або 13 листопада.

Пенсильванія

Байден вирвався вперед в Пенсильванії після того, як в п’ятницю стало відомо про нові бюлетені з Філадельфії.

Державний секретар штату Кеті Буквар, демократ, заявила, що більшість бюлетенів, відправлених поштою, було підраховано, і штат починає обробку попередніх бюлетенів.

У штаті залишилося порахувати менше 5% бюлетенів, відправлених поштою. Це близько 40 тисяч.

Наразі відрив між кандидатами становить всього 0,4%. У Байдена – 49,6% підтримки, а у Трампа – 49,2%. Байден випереджає Трампа майже на 29 тисяч голосів.

У штаті оброблено 99% голосів виборців. На кону – 20 голосів виборників.

Зауважимо, переможець виборів ще не оголошений, підрахунки тривають у 6 штатах.