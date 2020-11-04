Станом на вечір середи ще 6 штатів не порахували голоси виборців. Саме від підсумків голосування у цих штатах залежатиме, хто отримає перемогу.

#Букви розповідають, що відбувається у цих штатах, та що потрібно кандидатам, аби здобути перемогу.

Станом на 20 годину за Києвом Байден має підтримку 237 виборників, Трамп – 214 виборників.

Лідер президентських перегонів невідомий у 7 штатах – Неваді, Аризоні, Мічигані, Пенсильванії, Джорджії, Північній Кароліні.

Байден вже почав випереджати Трампа у Мічигані. Очікується, що він лідируватиме також у Пенсильванії. Цих трьох штатів було б достатньо, щоб Байден набрав 270 голосів виборників, необхідних для перемоги.

Стосовно Джорджії, Північної Кароліни, Невади та Аризони, перевага у цих штатах могла б бути своєрідною подушкою безпеки для Байдена, якщо він програє Пенсильванію.

Для Трампа перемога у Пенсильванії є значно важливішою — якщо Мічиган не стане на його бік, у нього не буде інших шансів на перемогу.

За інформацією The New York Times, станом на ранок середи, 4 листопада, ситуація у згаданих 7 штатах наступна:

Невада

У Неваді пораховано 86% голосів, перевага знову ж таки у Байдена, але відрив незначний – 7,6 тисячі голосів. У Байдена 49,3% підтримки, у Трампа – 48,7%.

У цьому штаті залишилися непорахованими тільки голоси тих, хто голосував поштою чи достроково, до чого більш схильні демократи.

Виборчі посадовці штату Невада оголосили перерву до 9 ранку 5 листопада (21:00 за київським часом).

Аризона

Відрив між кандидатами у традиційно республіканській Аризоні значний. Демократ Байден випереджає супротивника на 3,4% (51% голосів проти 47,6%). Пораховано наразі голоси 86% виборців.

Виборчі посадовці очікують, що підрахунок бюлетенів закінчиться в середу ввечері (під ранок за Києвом).

Мічиган

У Мічигані пораховано 96% голосів виборців. Байден з незначним відривом випереджає Трампа – 49,6 проти 48,7.

Можна очікувати, що відрив у цьому штаті збільшуватиметься, оскільки ще рахують голоси у Детройті, оплоті демократів.

Коли тут будуть пораховані голоси, невідомо, але посадовці обіцяють, що до вечора середи (пізньої ночі за Києвом) “буде дуже чітка, якщо не остаточна картина”.

Пенсильванія

У Пенсильванії Трамп випереджає Байдена на 8% – 53,4 проти 45,3. Але у цьому штаті все не так однозначно. Не пораховано ще 20% голосів, але це голоси тих, хто голосував поштою.

Для перерахунку залишилось понад 1,4 мільйона заочних голосів, і це не враховуючи бюлетені, які можуть надійти протягом наступних кількох днів.

Якщо пан Байден виграватиме з таким же відривом, що він їх вигравав дотепер, він отримає 800 тисяч голосів. Цього достатньо для того, щоб він міг просунутися вперед.

Чиновники очікують, що голоси будуть пораховані до п’ятниці.

Джорджія

У Джорджії пораховано 93% голосів. Трамп має 50,3% підтримки, у Байдена 48,5.

Проте ще не пораховані голосив в Атланті, де Байден, ймовірно, матиме достатньо підтримки, щоб випередити опонента.

Очікується, що голоси будуть пораховані до вечора середи (пізньої ночі за Києвом).

Північна Кароліна

У Північній Кароліні вже пораховано 95% голосів. Фаворитом є Трамп, який має 50,1% підтримки, у Байдена 48,7%.

Не пораховані наразі бюлетені, що були надіслані поштою та доставка яких затримувалася. Очікується, що значної кількості голосів не додасться.

Підсумовуючи зазначимо, що переможець, ймовірно, не буде відомий допоки Невада та Пенсильванія не оприлюднять результати.