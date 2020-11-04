Про це повідомила генпрокурор штату Дана Нессел на своїй сторінці в Twitter.

За її словами, в Генпрокуратуру надходять повідомлення про те, що жителі міста Флінт в штаті Мічиган отримують автоматизовані телефонні дзвінки із закликом проголосувати 4 листопада через великі черги.

Нессел вказала на те, що ця інформація є помилковою, а також додала, що 3 листопада – останній день виборів.

Невідомі розсилають жителям штату текстові повідомлення з твердженнями про неполадки в системі обробки бюлетенів. Нессел також заявила про те, що інформація є помилковою.

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