Про це повідомила генпрокурор штату Дана Нессел на своїй сторінці в Twitter.

За її словами, в Генпрокуратуру надходять повідомлення про те, що жителі міста Флінт в штаті Мічиган отримують автоматизовані телефонні дзвінки із закликом проголосувати 4 листопада через великі черги.

Нессел вказала на те, що ця інформація є помилковою, а також додала, що 3 листопада – останній день виборів.

Невідомі розсилають жителям штату текстові повідомлення з твердженнями про неполадки в системі обробки бюлетенів. Нессел також заявила про те, що інформація є помилковою.

[AG ELECTION ALERT]: Dearborn voters, text messages are reportedly being sent to trick you into thinking there are ballot sensor issues. Do not fall for it, it’s a trick! Visit https://t.co/7MBWZSJ4Zd and follow @MichSoS for any updates. pic.twitter.com/NEot16yIqD

— Michigan Attorney General Dana Nessel (@MIAttyGen) November 2, 2020