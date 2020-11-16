Про це Кондратюк заявила під час засідання погоджувальної ради.
“Я переконана, що ц вкрай складній ситуації, яка склалася в країні, парламент, як інституція продовжить ефективно працювати. Ви чули, що відповідно до розпорядження спікера парламенту Дмитра Разумкова від 12 листопада я приступила до виконання обов’язків голови Верховної Ради як виконуючий обов’язки”, – сказала вона.
Вона запевнила, що працюватиме суворо дотримуючись Конституції та регламенту.
- Раніше стало відомо, що коронавірусом заразився спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Згодом позитивний тест отримав і перший віцеспікер Руслан Стефанчук.
- Віцеспікер парламенту Олена Кондратюк повідомила, що почувається добре і зможе вести засідання парламенту.