До бюджету України надійшло 450 млн канадських доларів (близько 350 млн доларів США) кредиту. Уряд Канади надав кошти на пільгових умовах.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Кошти передали через механізм адміністративного рахунку МВФ.

“Вдячний уряду Канади за безкомпромісну підтримку України у цей надзвичайно складний для нас історичний період. Отримані кошти дозволять підтримати населення України та наблизити перемогу над агресором”, – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Всього до бюджету України надійшло від Канади кредиту на 1,45 млрд канадських доларів (близько 1,2 млрд доларів США). Строк погашення складе 10 років. Його видали під ставку 1,69% річних.

Близько 1 млрд канадських доларів (близько 773 млн доларів США) надійшло до України 17 червня. Це були перші кошти, які надали як кредит на пільгових умовах від Канади.

Кошти планували спрямувати для фінансування пріоритетних видатків. Зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних видатків.