Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У західних, північних, східних та частині центральних областей ніч буде морозяною – від -4 до -9. Дещо тепліше – у південних регіонах.
Удень на більшості території країни повітря прогріється до плюсових показників. Найтепліше буде у Криму – +6…+8. У Херсонській, Одеській та Миколаївській областях – +3…+5.
Найнижче стовпчики термометрів опустяться на Чернігівщині, Сумщині та Житомирщині – тут буде -1…+1. На решті території температура коливатиметься у межах 0…+4.
Мокрим снігом накриє Західну Україну, дощем та мокрим снігом – південь та схід. Метеорологи не прогнозують опадів у Київській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій областях.
У Києві 2 лютого опадів не обіцяють, вдень температура буде у межах 0…+2, вітер 5-10 метрів на секунду.
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