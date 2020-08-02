Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ, оприлюдненому 1 серпня.

Спеціальна моніторингова місія зафіксувала 9 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області (супроти одного за попередній звітний період) та 93 порушення режиму припинення вогню в Луганській області (супроти жодного за попередній звітний період).

Серед порушень: 44 вибухи, 1 невизначений боєприпас, що пролетів, та 180 черг і пострілів зі стрілецької зброї.

27 липня поранення отримав мешканець Мар’їнки.

“28 липня чоловік (30–39 років) розповів СММ телефоном, що 27 липня близько опівдня, коли він разом із матір’ю працював на своєму подвір’ї у Мар’їнці, він почув постріл та звук кулі, що пролетіла повз нього. Через кілька секунд, коли він намагався сховатися, він почув вибух”, – зазначається у звіті.

Медики ЗСУ, які були дислоковані неподалік, відвезли чоловіка з осколковими пораненнями руки до медичної установи в Мар’їнці, а звідти доправили його до лікарні в Кураховому.