Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.
У відомстві розповіли, що серед обладнання, яке отримала Україна – понад 1700 генераторів, близько тисячі трансформаторів, мобільні газові котельні, спецтехніка, високовольтне обладнання для ремонту ліній електропередач (ЛЕП), пересувна кабельна лабораторія та багато матеріалів.
Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що завдяки цій допомозі вдалося відновити роботу великої кількості об’єктів енергетичної інфраструктури, які росіяни обстрілювали з ракет, дронів та артилерії.
“Це надзвичайно великий внесок в енергетичну стабільність України і, зрештою, нашої майбутньої перемоги”, – зазначив Герман Галущенко.
Відтак за рік повномасштабної війни РФ гуманітарну допомогу Україні вже надали 30 країн світу з різних континентів. Це Австрія, Велика Британія, Польща, Швеція, Німеччина, Італія, Франція, Латвія, Бельгія, Данія, Іспанія, Фінляндія, Литва, Естонія, Ірландія, Норвегія, Північна Македонія, Швейцарія, Угорщина, Молдова, Словаччина, Хорватія, Словенія, Нідерланди, Чехія, а також Азербайджан, Японія, Республіка Корея, Канада і Сполучені Штати Америки.
“Використовуючи устаткування від наших партнерів, ми повернули світло і тепло мільйонам українців, пройшли цю надскладну зиму і вже готуємося до наступного опалювального сезону. Міжнародна коаліція робить внесок не тільки у нашу, але й світову енергетичну безпеку”, – підсумував Герман Галущенко.
- Міністерство енергетики України за підтримки мультидонорського рахунку ЄБРР розробило онлайн-платформу AidEnergy для отримання, узгодження та розподілу гуманітарної допомоги для енергосектору.
- У межах гуманітарної допомоги Україна отримала 4 екскаватори від Південної Кореї для відновлення енергетичного сектору.
- Україна отримала від Німеччини 334 тонни енергообладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.