За рік від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надійшло 450 вантажів гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням, загальна вага якої сягнула понад 5 650 тонн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

У відомстві розповіли, що серед обладнання, яке отримала Україна – понад 1700 генераторів, близько тисячі трансформаторів, мобільні газові котельні, спецтехніка, високовольтне обладнання для ремонту ліній електропередач (ЛЕП), пересувна кабельна лабораторія та багато матеріалів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що завдяки цій допомозі вдалося відновити роботу великої кількості об’єктів енергетичної інфраструктури, які росіяни обстрілювали з ракет, дронів та артилерії.

“Це надзвичайно великий внесок в енергетичну стабільність України і, зрештою, нашої майбутньої перемоги”, – зазначив Герман Галущенко.

Відтак за рік повномасштабної війни РФ гуманітарну допомогу Україні вже надали 30 країн світу з різних континентів. Це Австрія, Велика Британія, Польща, Швеція, Німеччина, Італія, Франція, Латвія, Бельгія, Данія, Іспанія, Фінляндія, Литва, Естонія, Ірландія, Норвегія, Північна Македонія, Швейцарія, Угорщина, Молдова, Словаччина, Хорватія, Словенія, Нідерланди, Чехія, а також Азербайджан, Японія, Республіка Корея, Канада і Сполучені Штати Америки.

“Використовуючи устаткування від наших партнерів, ми повернули світло і тепло мільйонам українців, пройшли цю надскладну зиму і вже готуємося до наступного опалювального сезону. Міжнародна коаліція робить внесок не тільки у нашу, але й світову енергетичну безпеку”, – підсумував Герман Галущенко.