Про це повідомив прем’єр-міністр у Telegram.
За словами Шмигаля, війна впливає на кожного українця, хоч би де він перебував. Ворог робить усе, аби зламати нас морально.
“Мусимо цьому ефективно протидіяти. Ми консолідували зусилля органів влади, щоб діяти спільно, скоординовано та швидко”, – зазначає він.
Зокрема на минулому засіданні було презентовано оперативну дорожню карту та створено проєктний офіс при Кабінеті Міністрів. Сьогодні – схвалено візію трансформації системи психічного здоров’я та доручено МОЗ підготувати рекомендації до плану заходів на 2023-2025 роки з реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
Також Шмигаль додав, що в основі оновленої системи, яку вони будують, є людина. “Добробут кожного українця, кожної родини – кінцева мета наших спільних зусиль”, – резюмував прем’єр-міністр.
- В Одесі та прилеглих до неї районах від вечора 3 лютого відсутнє електропостачання. Причиною стала масштабна аварія на одній з високовольтних підстанцій області. У зв’язку із цим прем’єр-міністр України доручив привезти до міста найпотужніші генератори.
- Відтепер, завдяки інтеграції застосунку “Київ Цифровий” з “Дією”, водії можуть поділитися цифровими копіями техпаспорта та посвідчення водія через “Дію” у застосунку “Київ Цифровий” та одразу отримати QR-код, щоб забрати евакуйоване авто.
- За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, наш пріоритет — створення “танкової коаліції”, і держава розраховує на провідну роль Німеччини в цьому питанні.