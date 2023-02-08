Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спільно з першою леді Оленою Зеленською провели засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров'я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок агресії РФ.

Про це повідомив прем’єр-міністр у Telegram.

За словами Шмигаля, війна впливає на кожного українця, хоч би де він перебував. Ворог робить усе, аби зламати нас морально.

“Мусимо цьому ефективно протидіяти. Ми консолідували зусилля органів влади, щоб діяти спільно, скоординовано та швидко”, – зазначає він.

Зокрема на минулому засіданні було презентовано оперативну дорожню карту та створено проєктний офіс при Кабінеті Міністрів. Сьогодні – схвалено візію трансформації системи психічного здоров’я та доручено МОЗ підготувати рекомендації до плану заходів на 2023-2025 роки з реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Також Шмигаль додав, що в основі оновленої системи, яку вони будують, є людина. “Добробут кожного українця, кожної родини – кінцева мета наших спільних зусиль”, – резюмував прем’єр-міністр.