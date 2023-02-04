Знеструмлення на Одещині: Шмигаль доручив привезти до регіону найпотужніші генератори

В Одесі та прилеглих до неї районах від вечора 3 лютого відсутнє електропостачання. Причиною стала масштабна аварія на одній з високовольтних підстанцій області. У зв'язку із цим прем'єр-міністр України доручив привезти до міста найпотужніші генератори.

Про це Денис Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами через технологічну аварію на одній із високовольтних підстанцій – неодноразово пошкодженій внаслідок російських атак – в Одесі та прилеглих районах застосовані аварійні відключення.

“Ситуація складна, масштаб аварії суттєвий, швидко відновити енергоживлення — зокрема критичної інфраструктури — неможливо”, – повідомив глава українського уряду.

Тому, додав Шмигаль, на позачерговому засіданні Кабміну він доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участі в. о. міністра внутрішніх справ, голів ДСНС та ОВА, керівника “Укренерго”, представників Мінінфраструктури та інших міністерств і відомств.

Прем’єр наголосив, що на даний час найважливіше завдання – це заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання.

“Доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго. Також у місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США. Дав також завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій”, – додав Шмигаль.

Він резюмував, що в Одесі цілодобово повинні працювати всі Пункти незламності.

“Задля координації роботи у місто вирушили міністр енергетики та керівник “Укренерго””, – зазначив він.

Як повідомляли у НЕК “Укренерго”, вранці 4 лютого на одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється м. Одеса вийшов з ладу автотрансформатор, який був відновлений після пошкоджень під час російських атак. Через це в місті та декількох прилеглих до Одеси районах області діють мережеві обмеження, оскільки неможливо доставити споживачам електроенергію в повному обсязі.

Варто зауважити, що це – друга аварія на підстанції на Одещині. Перша аварія сталась ввечері 3 лютого.