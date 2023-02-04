російсько-українська війна
15:15 Знеструмлення на Одещині: Шмигаль доручив привезти до регіону найпотужніші генератори
14:47 Велика Британія готується визнати ПВК «Вагнера» терористичною організацією – The Telegraph
14:28 Португалія підтвердила наміри спорядити в Україну танки Leopard
13:49 Посадовців Адміністрації морських портів України викрили на розкраданні понад 90 млн гривень
13:44 У Середземному морі російські війська утримують п’ять носіїв «Калібрів» – ВМС ЗСУ
13:14 Україна готова надати вільні потужності для транзиту і зберігання природного газу з Каспію до ЄС – Міненергетики
13:09 На новій 5-доларовій австралійській банкноті не буде зображення британського короля Чарльза
12:41 В Україні зросло виробництво електроенергії, що призвело до зменшення дефіциту потужності – «Укренерго»
11:57 Донеччина: за добу російські війська здійснили 24 атаки, є загиблі та поранені
11:50 У Харківській ОВА повідомили про стан підлітків, які підірвались на міні в Ізюмі
11:25 В Україні створять офіс програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»
11:01 «Укрзалізниця» розширила сполучення між Донецькою та Харківською областями
10:17 Китай може готуватися до вторгнення на Тайвань – ЦРУ
09:41 СБУ затримала агента РФ, який працював на ФСБ, щоб отримати квартиру в Криму
09:31 Німеччина та Швеція ведуть переговори щодо протиракетних систем для України – Bloomberg
09:07 Україна виконала понад 70% зобов’язань, передбачених угодою про асоціацію з ЄС
08:57 Обстріли Донеччини: за добу окупанти вбили двох та поранили чотирнадцятьох мирних мешканців
08:44 Втрати ворога: українські захисники ліквідували понад 130 тисяч російських окупантів
08:28 У Бахмуті під час надання допомоги мирним українцям загинув американський волонтер
08:02 Франція та Італія передадуть Україні протиракетну систему Mamba
07:37 4 лютого: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:12 Вся Україна опиниться у полоні опадів: прогноз погоди на 4 лютого
00:59 Джонсон у США: прибув на перемовини щодо посилення підтримки України

03 лютого

23:54 Кім Кардаш‘ян підколола Кайлі Дженнер в Instagram щодо купальника власного бренду
23:02 В Україні зафіксовано 10 злочинів проти свободи слова протягом січня: 9 з них вчинила РФ
22:21 7 підлітків у Ізюмі підірвалися на міні: 5 постраждалих госпіталізували, у всіх осколкові поранення
21:35 Пес Бобі з Португалії став найстарішим собакою в історії. Йому понад 30 років
21:03 ЄС та G7 вводять обмеження цін на російські нафтопродукти
20:27 «Лише зараз дізнався»: на річницю повномасштабної війни Дорн мав випустити трек із реміксом від російського виконавця. Реліз перенесуть
19:38 На саміті Україна-ЄС Зеленський заявив, що РФ готується «забрати схід», а також розкритикував тих, хто «відпочиває» у мирних містах

Знеструмлення на Одещині: Шмигаль доручив привезти до регіону найпотужніші генератори

В Одесі та прилеглих до неї районах від вечора 3 лютого відсутнє електропостачання. Причиною стала масштабна аварія на одній з високовольтних підстанцій області. У зв'язку із цим прем'єр-міністр України доручив привезти до міста найпотужніші генератори.

Субота, 4 лютого 2023, 15:15
Підтримати

Про це Денис Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами через технологічну аварію на одній із високовольтних підстанцій – неодноразово пошкодженій внаслідок російських атак – в Одесі та прилеглих районах застосовані аварійні відключення.

“Ситуація складна, масштаб аварії суттєвий, швидко відновити енергоживлення — зокрема критичної інфраструктури — неможливо”, – повідомив глава українського уряду.

Тому, додав Шмигаль, на позачерговому засіданні Кабміну він доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участі в. о. міністра внутрішніх справ, голів ДСНС та ОВА, керівника “Укренерго”, представників Мінінфраструктури та інших міністерств і відомств.

Прем’єр наголосив, що на даний час найважливіше завдання – це заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання.

“Доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго. Також у місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США. Дав також завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій”, – додав Шмигаль.

Він резюмував, що в Одесі цілодобово повинні працювати всі Пункти незламності.

“Задля координації роботи у місто вирушили міністр енергетики та керівник “Укренерго””, – зазначив він.

Як повідомляли у НЕК “Укренерго”, вранці 4 лютого на одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється м. Одеса вийшов з ладу автотрансформатор, який був відновлений після пошкоджень під час російських атак. Через це в місті та декількох прилеглих до Одеси районах області діють мережеві обмеження, оскільки неможливо доставити споживачам електроенергію в повному обсязі.

Варто зауважити, що це – друга аварія на підстанції на Одещині. Перша аварія сталась ввечері 3 лютого.

Теги: Денис Шмигаль, електропостачання, знеструмлення, Одеса, Одеська область, уряд України

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook