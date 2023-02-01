За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, наш пріоритет — створення "танкової коаліції", і держава розраховує на провідну роль Німеччини в цьому питанні.

Про це він сказав в Telegram.

Як повідомляє Шмигаль, Німеччина залишатиметься одним із лідерів підтримки України, в чому він переконався під час зустрічі з віцепрезиденткою Бундестагу від фракції “Союз90/Зелені” Катрін Герінг-Екардт.

“Звірили наші плани після останньої зустрічі в Берліні. Більша частина вже реалізована. Продовжуємо рухатися для виконання наступних цілей. Наш пріоритет — створення “танкової коаліції”, і ми розраховуємо на провідну роль Німеччини в ній”, – зазначає Шмигаль.

Також він додає, що подякував Німеччину за вже надану зброю, яка допомагає захищати людей та зменшувати чисельність ворога на нашій землі. “Ведемо перемовини про інші види озброєння”, – наголошує прем’єр-міністр.

Окрім того, на зустрічі було обговорені швидке відновлення України, відбудова енергетичної системи із використанням “зелених” та енергоощадних технологій, грантові програми для малого й середнього бізнесу.

Нагадаємо, що уряд Німеччини виділив Україні 4,8 мільйона євро для підтримки ветеранів, членів їхніх родин та сімей загиблих захисників.