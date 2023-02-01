Про це він сказав в Telegram.
Як повідомляє Шмигаль, Німеччина залишатиметься одним із лідерів підтримки України, в чому він переконався під час зустрічі з віцепрезиденткою Бундестагу від фракції “Союз90/Зелені” Катрін Герінг-Екардт.
“Звірили наші плани після останньої зустрічі в Берліні. Більша частина вже реалізована. Продовжуємо рухатися для виконання наступних цілей. Наш пріоритет — створення “танкової коаліції”, і ми розраховуємо на провідну роль Німеччини в ній”, – зазначає Шмигаль.
Також він додає, що подякував Німеччину за вже надану зброю, яка допомагає захищати людей та зменшувати чисельність ворога на нашій землі. “Ведемо перемовини про інші види озброєння”, – наголошує прем’єр-міністр.
Окрім того, на зустрічі було обговорені швидке відновлення України, відбудова енергетичної системи із використанням “зелених” та енергоощадних технологій, грантові програми для малого й середнього бізнесу.
Нагадаємо, що уряд Німеччини виділив Україні 4,8 мільйона євро для підтримки ветеранів, членів їхніх родин та сімей загиблих захисників.
- Після тижнів коливань, які викликали засудження серед союзників Німеччини, 25 січня канцлер Олаф Шольц оголосив, що його уряд надасть Україні бойові танки Leopard 2, а також схвалить запити інших країн на реекспорт.
- На першому етапі постачання Німеччина передасть Україні 14 танків Leopard 2. Крім того, скоро розпочнуться тренування для українських військових.
- Німеччина планує передати Україні нову партію з 10 тисяч Starlink. Термінали мають надійти у лютому.