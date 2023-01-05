«Відчувається літо»: тепла зима б’є температурні рекорди в Європі

У новому році рекордно високі зимові температури охопили частину Європи, викликавши заклики активістів пришвидшити дії проти зміни клімату, водночас запропонувавши короткочасний перепочинок урядам, які борються з високими цінами на газ.

Про це повідомляє Reuters.

Минулими днями на сотнях сайтів були побиті температурні рекорди, від Швейцарії до Польщі та Угорщини, де в Будапешті був найтепліший Різдвяний вечір, а 1 січня температура піднялася до 18,9 градуса за Цельсієм.

У Франції, де ніч з 30 на 31 грудня була найтеплішою з початку вимірювань, температура піднялася майже до 25 градусів на південному заході, тоді як зазвичай гамірні європейські гірськолижні курорти залишилися безлюдними через відсутність снігу.

Метеорологічна служба Німеччини, де було зафіксовано температуру вище 20 градусів за Цельсієм, повідомила, що такого м’якого періоду року в країні не спостерігалося з початку вимірювань у 1881 році.

Чеське телебачення повідомило, що деякі дерева починають цвісти в приватних садах, а швейцарський офіс метеорології та кліматології попередив людей, які страждають на алергію, щодо пилку рослин ліщини, що рано зацвіла.

В аеропорту Більбао в іспанській автономії Басків температура досягла 25,1 градуса. Люди ніжилися на сонці, сидячи біля музею Гуггенхайма або гуляючи вздовж річки Нервіон.

Тут завжди багато дощів, дуже холодно, і зараз січень, проте, таке враження, що літо”, — зазначив 81-річний житель Більбао Еусебіо Фольгейра.

Вчені ще не проаналізували, як зміни клімату вплинули на нещодавні високі температури, але січнева тепла погода вписується в довгострокову тенденцію підвищення температури через кліматичні зміни.

Зими в Європі стають теплішими внаслідок підвищення глобальних температур”, — пояснила кліматолог Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу Фрея Вамборг.

Це слідує за ще одним роком екстремальних погодних явищ, які, на думку вчених, були безпосередньо пов’язані з глобальним потеплінням, включаючи смертоносну спеку в Європі та Індії та повені в Пакистані.

Експерт з питань клімату Грінпіс Німеччини Карстен Смід сказав, що хоча деякі наслідки зміни клімату вже неминучі, необхідно вжити термінових заходів, щоб запобігти ще більш різкому глобальному потеплінню.

Водночас незвичайно помірні температури запропонували деяке короткострокове полегшення європейським урядам, які намагалися забезпечити дефіцитні постачання газу та стримати різке зростання цін після того, як Росія скоротила постачання до Європи.

Попит на газ для опалення в багатьох країнах впав через помірний період, що сприяло зниженню цін.

Зауважимо, згідно зі звітом Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), за минулі 30 років температура в Європі зростала більш ніж у два рази швидше, аніж середня глобальна температура.