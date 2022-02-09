Володимир Зеленський зазначив, що петиція порушує важливі питання у суспільному житті та національній безпеці. Президент звернувся до Шмагаля із пропозицією невідкладно поновити висловлені міжнародним компаніям звернення та запрошення. На думку Зеленського, під час гібридної війни та загрозам з боку Російської Федерації модерування Google, YouTube, Facebook та Instagram є важливим напрямом посилення національної безпеки в інформаційній сфері.

Президент нагадав, що на міжнародному рівні питання неодноразово порушувалось. Зокрема під час робочого візиту до Сполучених Штатів Америки з 30 серпня по 3 вересня 2021, коли члени української делегації зустрічалися із керівниками Google та Apple. За словами Зеленського, тоді пропонували розширити діяльність компаній та реалізувати спільні проєкти на підтримку просування україномовного контенту.

“Під час відеоконференції з головною операційною директоркою компанії Facebook Шеріл Сендберг та віцепрезидентом компанії Facebook Ніком Клеггом 27 вересня 2021 року мною було запропоновано розглянути можливість відкриття офісу цієї компанії в Україні”, — наголосив президент.

З жовтня 2021 року вищезгадана компанія змінила назву на Meta Platforms. Тому до керівництва планують офіційно поновити звернення.