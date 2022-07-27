Більше як сто політичних і громадських діячів, бізнесменів, депутатів та представників різних сфер діяльності підписали відкритого листа до президента Володимира Зеленського з проханням переглянути рішення і відновити громадянство очільника Штабу Територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана.

Про це йдеться у відкритому листі до президента Зеленського, який опублікувала “Українська правда”.

“Звертаємося до Вас як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод її громадян у справі недопущення на територію нашої держави та позбавлення громадянства керівника Штабу Територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана”, – зазначили підписанти у листі.

На їх думку, відповідні дії проти Корбана не мають нічого спільного з законом та грубо порушують статтю 25 Конституції України, у якій зазначається: “Громадянин України не може бути позбавлений громадянства… Громадянин України не може бути вигнаний за межі України…”.

Крім того, автори листа наголосили на тому, що внесок Геннадія Корбана у справу захисту України зараз, як і у 2014 році – вагомий та беззаперечний. Тож подібні дії завдають удару по авторитету України, а в умовах війни – по обороноздатності Дніпра як одного з ключових центрів опору російській агресії.

Також у листі зауважили, що зараз як ніколи потрібна єдність влади і суспільства, єдність всіх українців заради перемоги України у війні за незалежність.

“Відтак, просимо Вас, Володимире Олександровичу, дати доручення Комісії з питань громадянства при президенті провести перевірку з цього питання, виправити це помилкове рішення й відновити конституційні права Геннадія Корбана як громадянина України”, – підсумували підписанти.

Лист підписали більше сотні осіб, серед яких: народний депутат VIII скликання Дмитро Ярош, міський голова Києва Віталій Кличко, міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, міський голова Дніпра Борис Філатов, голови Миколаєва, Рівного та ще низки міст, генеральний прокурор України 2016 – 2019 років Юрій Луценко та ще значна кількість впливових осіб.

Нагадаємо, що під час в’їзду на територію України в очільника Штабу територіальної Оборони Дніпра Геннадія Корбана прикордонники забрали український паспорт.

Прикордонники сказали Геннадію Корбану, що його українське громадянство припинене, проте не показали жодних документів, які б могли це підтвердити. Геннадій Корбан спробував перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область).