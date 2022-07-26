Очільник територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан заявив, що перебуває у Польщі після того, як на українському кордоні у нього вилучили паспорт. Наразі він шукає можливість повернутися додому.

Про це йдеться у його Facebook.

Корбан написав, що він при здоров’ї та бадьорому дусі, попри “дивовижні курйози останніх днів”. За його словами, він вийшов із транзитної зони та наразі перебуває в Польщі: “Додому мене, як ви знаєте, не впустили”, — додав голова територіальної оборони Дніпропетровської області.

У Геннадія забрали паспорт, позначивши у графі “громадянство” його становище як “обличчя без громадянства”.

Зараз Корбан шукає можливості знову перетнути кордон України. Він зауважив, що в нього з собою є свідоцтво про народження, яке “ніхто ні зупинити, ні скасувати не може”.

“У цьому документі написано, де я народився – місто Дніпропетровськ [Дніпро], Україна. Прорив кордону в стилі Саакашвілі не чекайте. У країні війна!”, — наголосив Корбан.

Раніше прикордонники сказали Геннадію Корбану, що його українське громадянство припинене. Він спробував перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область). За словами його адвоката, на кордон прибули представники інших силових відомств. У нього забрали паспорт та видали акт щодо вилучення документа.

За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, “під час оформлення громадян на кордоні дії інспекторів прикордонної служби відбуваються виключно у межах норм чинного законодавства, що регламентує перетин державного кордону”.