Про це йдеться у його Facebook.
Корбан написав, що він при здоров’ї та бадьорому дусі, попри “дивовижні курйози останніх днів”. За його словами, він вийшов із транзитної зони та наразі перебуває в Польщі: “Додому мене, як ви знаєте, не впустили”, — додав голова територіальної оборони Дніпропетровської області.
У Геннадія забрали паспорт, позначивши у графі “громадянство” його становище як “обличчя без громадянства”.
Зараз Корбан шукає можливості знову перетнути кордон України. Він зауважив, що в нього з собою є свідоцтво про народження, яке “ніхто ні зупинити, ні скасувати не може”.
“У цьому документі написано, де я народився – місто Дніпропетровськ [Дніпро], Україна. Прорив кордону в стилі Саакашвілі не чекайте. У країні війна!”, — наголосив Корбан.
Раніше прикордонники сказали Геннадію Корбану, що його українське громадянство припинене. Він спробував перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область). За словами його адвоката, на кордон прибули представники інших силових відомств. У нього забрали паспорт та видали акт щодо вилучення документа.
За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, “під час оформлення громадян на кордоні дії інспекторів прикордонної служби відбуваються виключно у межах норм чинного законодавства, що регламентує перетин державного кордону”.
- Також очільник територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан звернувся до президента України Володимира Зеленського із питанням, чи можна вирішити ситуацію щодо вилучення його паспорта на кордоні Україні. Він вважає це непорозумінням.
- Зауважимо, що президент Латвії Егіл Левітс заявив, що підтримує ініціативу позбавлення громадянства тих осіб, які підтримують повномасштабну війну Росії проти України. За його словами, бути нейтральним у тій ситуації, яка складалась – неможливо.
- В уряді підготують законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України. Відповідне протокольне доручення на виконання завдання президента України підтримали на засіданні.