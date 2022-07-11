Український бізнесмен Рінат Ахметов заявив про рішення інвестиційної компанії SCM вийти з медійного бізнесу. Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні. Також припиняється діяльність онлайн-медіа МГУ.

Про це йдеться у заяві Ахметова на сайті SCM.

Рішення продиктоване набранням чинності законом “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”.

“Як найбільший приватний інвестор в економіку України, я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах”, – зазначив підприємець.

За словами Ахметова, загальний обсяг інвестицій, вкладених у медіахолдинг, перевищив 1,5 млрд доларів США. Проте, він наголосив, що найбільша інвестиція — це внесок кожного з 4 000 журналістів і співробітників медійної команди.

Завдяки спільній роботі канали “Україна” й “Україна 24” стали лідерами в Україні за глядацькою аудиторією, а канали групи “Футбол” збирали мільйони уболівальників перед екранами, зауважив бізнесмен.

Він також подякував кожному за спільну працю й за спільний успіх.

Довідка. До “Медіа Групи Україна” входять понад 10 телеканалів та онлайн-видань: телеканали “Україна”, “Україна 24”, “НЛО TV”, “Індиго TV”, “Футбол 1/2/3”, “34 телеканал”, оператор супутникового мовлення Xtra TV, платформа OLL.TV, агенція “Медіа Партнерство Баінг”, сайт “Сегодня”, проєкт Vogue.UA.