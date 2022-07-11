Про це йдеться у заяві Ахметова на сайті SCM.
Рішення продиктоване набранням чинності законом “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”.
“Як найбільший приватний інвестор в економіку України, я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах”, – зазначив підприємець.
За словами Ахметова, загальний обсяг інвестицій, вкладених у медіахолдинг, перевищив 1,5 млрд доларів США. Проте, він наголосив, що найбільша інвестиція — це внесок кожного з 4 000 журналістів і співробітників медійної команди.
Завдяки спільній роботі канали “Україна” й “Україна 24” стали лідерами в Україні за глядацькою аудиторією, а канали групи “Футбол” збирали мільйони уболівальників перед екранами, зауважив бізнесмен.
Він також подякував кожному за спільну працю й за спільний успіх.
Довідка. До “Медіа Групи Україна” входять понад 10 телеканалів та онлайн-видань: телеканали “Україна”, “Україна 24”, “НЛО TV”, “Індиго TV”, “Футбол 1/2/3”, “34 телеканал”, оператор супутникового мовлення Xtra TV, платформа OLL.TV, агенція “Медіа Партнерство Баінг”, сайт “Сегодня”, проєкт Vogue.UA.
- Нагадаємо, Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини стосовно компенсації за грубі порушення його прав власності РФ. Йдеться про знищення окупантами металургійного комбінату “Азовсталь” та багатьох інших промислових підприємств.
- 5 листопада 2021 року голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 5599 “про олігархів”.
- Тоді ж Володимир Зеленський невідкладно підписав законопроєкт № 5599 (так званий закон про олігархів).
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що процес деолігархізації тільки розпочався.