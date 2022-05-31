Про це Олексій Данілов розповів в інтерв’ю “Укрінформу”.
“Остаточної відповіді, що там відбулося, навіть у мене на сьогоднішній день немає, на превеликий жаль. Але ми з вами обов’язково маємо отримати відповідь”, – заявив Олексій Данілов.
Також він зазначив, що наразі цим питанням займаються відповідні органи.
“Завдячуючи проведеній роботі, нам вдалось витримати найважчий, перший етап війни. Опір чинили як наші сили оборони, так і все суспільство, наприклад, місцеве населення передавало координати ворожої техніки”, – додав секретар РНБО.
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