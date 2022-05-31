Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов не має відповіді щодо того, чому російські окупанти змогли так швидко захопити Херсонський регіон та безперешкодно пройти перешийком із Криму.

Про це Олексій Данілов розповів в інтерв’ю “Укрінформу”.

“Остаточної відповіді, що там відбулося, навіть у мене на сьогоднішній день немає, на превеликий жаль. Але ми з вами обов’язково маємо отримати відповідь”, – заявив Олексій Данілов.

Також він зазначив, що наразі цим питанням займаються відповідні органи.

“Завдячуючи проведеній роботі, нам вдалось витримати найважчий, перший етап війни. Опір чинили як наші сили оборони, так і все суспільство, наприклад, місцеве населення передавало координати ворожої техніки”, – додав секретар РНБО.