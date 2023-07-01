Відсьогодні карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу в Україні завершено. Відтак, COVID-19 переходить до групи сезонних захворювань, як грип.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я України.

Однак щеплення проти COVID-19 залишаються рекомендованими і безоплатними. Зараз на рівні країни є понад 7 млн доз вакцини.

За рекомендаціями ВООЗ, вакцинуватись насамперед мають групи ризику: вагітні, особи віком 60+, імуноскомпроментовані, а також працівники об’єктів критичної інфраструктури.

Вакцинуватися можна буде як і до скасування карантину: у свого сімейного лікаря або у пунктах вакцинації. Пункти щеплень продовжуватимуть працювати, на їх базі додатково планується проведення рутинних щеплень.

Вакцинація проти COVID-19 може бути проведена згідно з рішенням лікаря за бажанням пацієнта. При цьому у МОЗ зазначили, що вакцинація проти COVID-19 є рекомендованою, але не обовʼязковою.

Базові протиепідемічні та профілактичні заходи (маски, антисептики, обмежувальні заходи та дистанції у місцях громадського користування) також залишаються рекомендованими та застосовуватимуться у разі точкових спалахів COVID-19 на рівні окремих колективів, міст чи областей.

Щодо COVID-сертифікатів на території України через відсутність карантинних обмежень його використання та наявність є не обовʼязковою. Попри скасування пандемії кожна держава приймає самостійні рішення щодо запровадження карантинних обмежень стосовно різних інфекційних хвороб, тому в разі закордонних поїздок варто перевірити вимоги країни стосовно COVID-сертифікатів.