З 9 березня скасовано ветеринарний контроль української агропродукції, що слідує транзитом через Республіку Польща до польських портів Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце, Щецин чи до інших країн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Відповідних домовленостей між Україною та Республікою Польща про скасування ветеринарного контролю для української агропродукції, яка транзитом направляється в інші країни, досягнуто напередодні під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та віцепрем’єр-міністра, міністра сільського господарства і розвитку села Республіки Польща Генрика Ковальчика.

Що зміниться для автоперевізників?

Cпрощена процедура діятиме у всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, які працюють на пропуск вантажного транспорту.

У пункті пропуску представник Держмитслужби України проставлятиме в накладній CMR додаткову печатку у графі 2, у разі якщо такий вантаж слідує транзитом до польських портів чи інших країн.

Необхідність проставлення додаткової печатки визначається представником Держмитслужби України відповідно до переліку товарів (кодів) та одержувача, зазначеного в накладній CMR.

Перевізник має пред’являти інспекторам митниці Республіки Польща міжнародну накладну CMR з додатковою печаткою.

У відомстві наголосили, що якщо в графі 2 накладної CMR буде відсутня додаткова печатка, а товар підпадає під перелік товарів (кодів) та слідує транзитом через Республіку Польща, польська сторона залишає за собою право повернути таку вантажівку на територію України.

Також, на польській стороні, вантажівки із транзитним товаром після прикордонного і митного контролю будуть опломбовуватись.

Крім того, зміни відбудуться й для залізничних перевезень.

Відтак, у разі, якщо в залізничній накладній (SMGS, або CIM, або CIM/SMGS) буде вказано отримувача, що знаходиться у порту Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце, Щецин чи в інших країнах членах ЄС, – товар не буде підпадати під ветеринарний контроль зі сторони Республіки Польща.

У разі, якщо товар слідує транзитом через Республіку Польщу, але в накладній зазначено отримувача, який здійснює перевантаження на території Республіки Польща з вагонів українського стандарту в європейські, застосування спрощеної процедури можливе при пред’явленні договору (або іншого документа) з європейським перевізником, що засвідчує, що цей вантаж їде транзитом у польські порти чи в інші країни.

Додаткового опломбування вагонів не передбачено. Опломбування вагона, як і раніше, здійснюється відповідно до наявних технічних вимог та умов пломбування.

У відомстві нагадали, що в останні тижні проходження експорту українських зернових на кордоні з Республікою Польща було сповільнено через посилення ветеринарного контролю.