Звернення президента опубліковане на його Telegram-каналі.
Володимир Зеленський наголосив, що РФ не відмовилась від цієї своєї тактики терору – ворог все одно сподівається довести країну до блекаутів.
“Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти і що звільняти, Росія все одно надіється на блекаути. Це остання надія терористів…”, – зазначив президент.
Він наголосив, поки в них є ракети – а вони ще в Росії є, – необхідно сприймати серйозно всі попередження від українського військового командування, Повітряних сил і сигнали повітряної тривоги.
Зеленський додав, що необхідно бути готовими до будь-яких ворожих намірів на усіх рівнях.
“Зробимо все, щоб пройти цю зиму. Я дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую кожному й кожній, хто працює заради нашої перемоги! Слава всім, хто воює за незалежність! Вічна памʼять кожному українцю, чиє життя забрала ця війна!”, – сказав президент.
- У випадку тривалого відключення електроенергії в України тимчасово зупинять планові госпіталізації та операції у лікарнях, аби не перевантажувати заклади.
- З настанням зими та через ракетні обстріли критичної інфраструктури України в оселях українців стає прохолодніше. Тому у Міністерстві охорони здоров’я надали декілька порад щодо того, як зігрітися та обігріти оселі.
- Головне управління Держпродспоживслужби в Києві надало поради щодо того, як правильно зберігати продукти й безпечно харчуватися в умовах тривалих відключень електроенергії.