Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення наголосив, що Росія не відмовилася від стратегії нищити критичну інфраструктуру України. Пауза означає лиш те, що агресор готується до чергового удару.

Звернення президента опубліковане на його Telegram-каналі.

Володимир Зеленський наголосив, що РФ не відмовилась від цієї своєї тактики терору – ворог все одно сподівається довести країну до блекаутів.

“Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти і що звільняти, Росія все одно надіється на блекаути. Це остання надія терористів…”, – зазначив президент.

Він наголосив, поки в них є ракети – а вони ще в Росії є, – необхідно сприймати серйозно всі попередження від українського військового командування, Повітряних сил і сигнали повітряної тривоги.

Зеленський додав, що необхідно бути готовими до будь-яких ворожих намірів на усіх рівнях.

“Зробимо все, щоб пройти цю зиму. Я дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую кожному й кожній, хто працює заради нашої перемоги! Слава всім, хто воює за незалежність! Вічна памʼять кожному українцю, чиє життя забрала ця війна!”, – сказав президент.