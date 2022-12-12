Звернення президента опубліковане на його Telegram-каналі.

Володимир Зеленський наголосив, що РФ не відмовилась від цієї своєї тактики терору – ворог все одно сподівається довести країну до блекаутів.

“Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти і що звільняти, Росія все одно надіється на блекаути. Це остання надія терористів…”, – зазначив президент.

Він наголосив, поки в них є ракети – а вони ще в Росії є, – необхідно сприймати серйозно всі попередження від українського військового командування, Повітряних сил і сигнали повітряної тривоги.

Зеленський додав, що необхідно бути готовими до будь-яких ворожих намірів на усіх рівнях.

“Зробимо все, щоб пройти цю зиму. Я дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую кожному й кожній, хто працює заради нашої перемоги! Слава всім, хто воює за незалежність! Вічна памʼять кожному українцю, чиє життя забрала ця війна!”, – сказав президент.