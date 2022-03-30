Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
У відомстві зазначили, що кожен українець, який втратив житло унаслідок російської агресії, отримає допомогу від держави.
Для цього необхідно у застосунку “Дія” повідомити про пошкоджене чи втрачене майно. Це допоможе оцінити збитки, які будуть відшкодовані після перемоги України.
Заявку можуть подати жителі України, у яких з 24 лютого 2022 року:
- пошкоджено приватний будинок (садибний/дачний/садовий)
- пошкоджена квартира
- пошкоджено інше житлове приміщення, на яке зареєстровано окреме право власності, а не у складі будинку
Подати заявку в “Дії” потрібно таким чином:
- оновити застосунок
- вибрати розділ “Послуги”
- у розділі “Послуги” вибрати пункт “Повідомлення про пошкоджене майно”
- заповнити форму, вказавши ПІБ; РНОКПП; контактні дані та інформацію про пошкоджений об’єкт
Після реєстрації потрібно очікувати на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації. Вони будуть визначені урядом України вже найближчим часом.
- Нагадаємо, унаслідок вторгнення РФ Україна зазнала збитків на понад 1 трильйон доларів. Втрат зазнала інфраструктура та економіка. ВВП впав на третину.
- Відомо, що Міністерству соціальної політики виділили 10 мільярдів гривень для надання щомісячної допомоги внутрішньо переміщеним особам. За програмою кошти можна витратити на проживання та оплату житлово-комунальних послуг.
- Також за програмою “єПідтримка” розпочалися перші виплати. Отримати 6 500 гривень можуть наймані працівники та ФОПи в населених пунктах яких ведуться активні бойові дії.