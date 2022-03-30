Українці, які внаслідок широкомасштабного вторгнення РФ залишились без домівок, відтепер можуть подати заявку про пошкоджене майно у застосунку "Дія".

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

У відомстві зазначили, що кожен українець, який втратив житло унаслідок російської агресії, отримає допомогу від держави.

Для цього необхідно у застосунку “Дія” повідомити про пошкоджене чи втрачене майно. Це допоможе оцінити збитки, які будуть відшкодовані після перемоги України.

Заявку можуть подати жителі України, у яких з 24 лютого 2022 року:

пошкоджено приватний будинок (садибний/дачний/садовий)

пошкоджена квартира

пошкоджено інше житлове приміщення, на яке зареєстровано окреме право власності, а не у складі будинку

Подати заявку в “Дії” потрібно таким чином:

оновити застосунок

вибрати розділ “Послуги”

у розділі “Послуги” вибрати пункт “Повідомлення про пошкоджене майно”

заповнити форму, вказавши ПІБ; РНОКПП; контактні дані та інформацію про пошкоджений об’єкт

Після реєстрації потрібно очікувати на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації. Вони будуть визначені урядом України вже найближчим часом.