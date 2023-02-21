Український "Паспортний сервіс" стає доступним у ще двох країнах ЄС, відтепер українці можуть оформити паспортні документи у Словаччині та Чехії.

Про це інформує пресслужба МВС України.

“Державна міграційна служба України продовжує активну міжнародну роботу і розширює географію функціонування відокремлених підрозділів ДП “Документ” за кордоном. Зокрема, завдяки плідній співпраці ДМС, МВС та МЗС відтепер українці можуть оформити паспортні документи не лише в Польщі та Туреччині, а й у ще двох країнах Європейського Союзу – Словаччині та Чехії”, – розповіли у відомстві.

Відтак зазначили, що зараз у тестовому режимі розпочато приймання заяв на оформлення документів громадян України у Братиславі та Празі. У столицях двох європейських країн працюють мобільно-технічні комплекси – спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою “Паспортного сервісу”.

Відтак обслуговування громадян здійснюється з понеділка по суботу включно з 9:00 до 18:00 у порядку електронної та “живої” черги.

У Братиславі мобільні комплекси знаходяться за адресою: Mlynské nivy 5A, 821 09 Bratislava (1 поверх, територія автовокзалу).

У Празі – на майданчику за ТЦ Котва/ОС Kotva за адресою: Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Město, Praha 1.

Тут українці можуть отримати такі послуги, як:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Крім того, вже з наступного тижня у вказаних містах стане доступною послуга обміну посвідчення водія.

У МВС зауважили, що оплата послуг у мобільних комплексах здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу (оплата готівкою відсутня). Для цього необхідно мати при собі смартфон та банківську картку або її реквізити.

Нагадаємо, що станом на сьогодні закордонні відокремлені підрозділи ДП “Документ” вже доступні у містах Польщі (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав) та Туреччини(Стамбул).