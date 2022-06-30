Про це повідомила Державна міграційна служба України.

Зараз питання оформлення паспортних документів є особливо актуальним для українців, які вимушено виїхали за межі України внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Для розв’язання цієї проблеми 10 червня 2022 року було прийнято відповідну постанову, яка розширює можливості оформлення паспортних документів за межами України.

Цим нормативним актом передбачено, що ID-картку або закордонний паспорт українці зможуть оформити у розміщеному за межами України відокремленому підрозділі державного підприємства “Документ” – у центрі обслуговування громадян ”Паспортний сервіс”.

Наразі завершуються роботи з підготовки центру ДП “Документ” у Варшаві, який планують відкрити у серпні 2022 року. Проте вже зараз громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть подати заяви-анкети на оформлення паспортних документів за допомогою чотирьох програмно-технічних мобільних комплексів, які розташовані на місці майбутньої локації.

Обслуговування відвідувачів здійснюється за попереднім записом в електронну чергу. Тут громадяни України можуть оформити ID-картку, паспорт громадянина України для виїзду за кордон і навіть скористатися новою послугою з оформлення обох документів одночасно.

“Загалом, у майбутньому центрі ДП “Документ”, який запрацює у серпні, планується приймати близько 500 осіб на день. Усі робочі процеси здійснюватимуться із використанням новітніх інформаційних систем та технологій.

Отримати адміністративні послуги ДМС України буде можливо як за попереднім записом в електронну чергу, так і без нього”, – йдеться у повідомленні ДМС України.

Строки оформлення та видачі паспортних документів складатимуть до 45 робочих днів – у звичайному режимі. Та до 20 робочих днів – у терміновому.