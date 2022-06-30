Військовослужбовці Чопського прикордонного загону виявили двох чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно виїхати з України.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Правопорушників виявили на кордоні зі Словаччиною, у пункті пропуску “Ужгород”. Чоловіки заховалися на останньому ряді сидінь, який був прикритий завісою.

Таким чином зловмисники намагалися зробити видимість, ніби за завісою багажне відділення. Затримані виявилися мешканцями Закарпаття, одному 28 років, іншому – 30. Водій мікроавтобуса визнав, що хотів перевезти чоловіків за кордон у незаконний спосіб.

“Під час огляду мікроавтобуса марки “Mercedes” української реєстрації, який прямував на виїзд з України, правоохоронці знайшли двох чоловіків, які намагалися сховатися від контролю у задній частині салону у своєрідній схованці”, – йдеться у повідомленні.

На місце події прибули співробітники Національної поліції. Після завершення відповідних процесуальних заходів правопорушники та водій вибули з пункту пропуску у супроводі слідчо-оперативної групи РУП ГУНП у Закарпатській області.

Після того, як будуть встановлені всі обставини справи, чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.