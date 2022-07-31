Відзавтра, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, відпуск антибактеріальних лікарських засобів (антибіотиків) може бути можливим лише за електронним рецептом.

Про це інформує пресслужба Кабміну.

Норма про відпуск антибактеріальних препаратів за рецептом не є новою, з серпня почне працювати новий цифровий інструмент – електронний рецепт.

Причиною такого кроку є розв’язання проблеми неконтрольованого відпуску та нераціонального вживання рецептурних лікарських засобів.

Функція стане доступною для закладів охорони здоровʼя, які уже зареєстровані та працюють з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ).

За даними МОЗ, кожен другий українець купує антибіотики без призначення лікаря. Іноді це призводить до важких наслідків для здоров’я, серед яких – формування стійкості організму людини до лікування антибіотиками.

Ліки для потреб воєнного часу можна буде купити без рецепта на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення бойових дій.

Електронний рецепт можна буде отримати безпосередньо на прийомі у лікаря. Технічна можливість виписки рецептів буде доступною як для лікарів державних закладів, так і приватних.

Рецепт зможе виписати лікар будь-якого рівня медичної допомоги та спеціалізації – терапевт, хірург, стоматолог та ін. Для отримання електронного рецепта на антибіотики декларація не обовʼязкова.

Антибіотики можна буде придбати в будь-якій аптеці, рецепт дійсний протягом 30 днів з моменту виписання.

Для тих аптек, що знаходяться в районі проведення бойових дій або на територіях, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, буде діяти виключення. Такі аптеки тимчасово на час воєнного стану зможуть і далі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря.