Про це інформує пресслужба Кабміну.
Норма про відпуск антибактеріальних препаратів за рецептом не є новою, з серпня почне працювати новий цифровий інструмент – електронний рецепт.
Причиною такого кроку є розв’язання проблеми неконтрольованого відпуску та нераціонального вживання рецептурних лікарських засобів.
Функція стане доступною для закладів охорони здоровʼя, які уже зареєстровані та працюють з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ).
За даними МОЗ, кожен другий українець купує антибіотики без призначення лікаря. Іноді це призводить до важких наслідків для здоров’я, серед яких – формування стійкості організму людини до лікування антибіотиками.
Ліки для потреб воєнного часу можна буде купити без рецепта на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення бойових дій.
Електронний рецепт можна буде отримати безпосередньо на прийомі у лікаря. Технічна можливість виписки рецептів буде доступною як для лікарів державних закладів, так і приватних.
Рецепт зможе виписати лікар будь-якого рівня медичної допомоги та спеціалізації – терапевт, хірург, стоматолог та ін. Для отримання електронного рецепта на антибіотики декларація не обовʼязкова.
Антибіотики можна буде придбати в будь-якій аптеці, рецепт дійсний протягом 30 днів з моменту виписання.
Для тих аптек, що знаходяться в районі проведення бойових дій або на територіях, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, буде діяти виключення. Такі аптеки тимчасово на час воєнного стану зможуть і далі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря.
- Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що розширює свою місію з порятунку життів по всій Україні.
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