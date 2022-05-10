Станом на початок 76-ої доби повномасштабного вторгнення Росії в Україну, основні зусилля ворога зосередженні на захоплені всієї Донецької та Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору між окупованим Кримом та вказаними регіонами.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Авіаційне угруповання російських окупантів зосереджено на підтримці бойових підрозділів у східній операційній зоні, тобто на Слобожанському і Донецькому напрямках, а також в районі заводу “Азовсталь” (Маріуполь).

Уздовж всієї лінії зіткнення загарбники продовжують здійснювати артилерійські обстріли.

Ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури у всіх регіонах України залишається високою.

Не виключено, що ворог проведе диверсію на об’єктах хімічної промисловості в Україні задля подальшого звинувачення ц цьому ЗСУ.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському напрямку противник продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснив обстріли із застосуванням реактивних систем залпового вогню району прикордонних населених пунктів Велика Писарівка, Білопілля, Краснопілля та Юнаківка Сумської області.

Очікується продовження проведення демонстраційних дій противником вздовж ділянки державного кордону України з метою сковування дій підрозділів Збройних Сил України та недопущення їх перегрупування на інші напрямки.

На Слобожанському напрямку ворог підтримує у повній готовності до застосування визначені сили та засоби протиповітряної оборони на території Бєлгородської області. Продовжує зосереджувати зусилля на обороні зайнятих рубежів з метою недопущення просування підрозділів наших військ у напрямку державного кордону України. Проводить повітряну розвідку.

На Ізюмському напрямку противник здійснював поповнення боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

Противник продовжує підготовку до наступальних дій в напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк.

Тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє Сєвєродонецького району Луганської області, а також Камʼянка Ясинуватського району Донецької області.

В Маріуполі ворог артилерією та ударами авіації продовжує знищувати інфраструктуру заводу “Азовсталь”. Тривають бойові дії.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ. Веде підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного положення.

Корабельні угруповання ворога продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій, проводити розвідку, завдавати ракетних ударів по важливих об’єктам цивільної та військової інфраструктури нашої держави, підтримки підрозділів на приморському напрямку та блокування цивільного судноплавства.

За попередню добу на території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України успішно відбито пʼятнадцять атак ворога і знищено:

– 1 зенітний ракетний комплекс,

– 9 танків,

– 3 артилерійські системи,

– 25 одиниць бойової броньованої техніки,

– 3 одиниці спеціальної інженерної техніки,

– 3 автомобілі.