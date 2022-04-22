Станом на ранок 58-ої доби широкомасштабного вторгнення РФ до України, противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по військових та цивільних об'єктах інфраструктури Української держави.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На Волинському та Поліському напрямках активних дій російських окупантів не зафіксовано.

На Слобожанському напрямку противник, силами до 7-ми батальйонів тактичних груп зі складу 6-ої загальновійськової армії берегових військ балтійського та північного флотів, продовжує часткове блокування Харкова, обстрілюючи підрозділи ЗСУ та об’єкти критичної інфраструктури.

На Ізюмському напрямку ворог для ведення бойових дій зосередив до 25-ти батальйонних тактичних груп зі складу 1-ої танкової, 20-ої та 35-ої загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Загарбники здійснюють намагання розпочати наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Ворогу вдалось вийти на околиці Дібровного, де він намагається укріпити позиції.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти протягом минулої доби активізували бойові дії уздовж всієї лінії зіткнення. Російські армійці штурмують населений пункт Зарічне та намагаються наступати поблизу Рубіжного

У напрямку населених пунктів Новотошківське та Попасна тривають оборонні бої.

Окупанти продовжують здійснювати штурмові дії поблизу Мар’їнки.

Окрім цього ворог посилює угруповання військ на Запорізькому напрямку. Тривають заходи логістичного забезпечення військ окупантів.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстрілювати українських військових. Під час намагання провести розвідку боєм у районі Трудолюбівки, зазнав втрат та відступив на раніше зайняті позиції.

Російські загарбники продовжують зазнавати втрат. Згідно з даними, 20 квітня до центральної районної лікарні Новоайдара доставили близько 220 поранених окупантів та ще понад 50 тіл загиблих росіян.

На Курахівському напрямку росіяни втратили до 250 осіб у живій силі та до 10 одиниць реактивних і ствольних артилерійських систем.

Також повідомляється, що російські армійці зі 150-ої мотострілецької дивізії та 8-ої загальновійськової армії Південного військового округу, які залучені до війни проти України, не отримали виплати за березень, через що починають висловлювати своє невдоволення.

Намагаючись не допустити зрив весняної призовної кампанії в окупованому Криму, російські загарбники з 30 квітня 2022 року закриють півострів на виїзд та в’їзд.

На тимчасово зайнятих територіях ворожі підрозділи продовжують блокувати переміщення місцевого населення, грабувати та штучно наближати гуманітарну кризу – здійснюють руйнування об’єктів критичної інфраструктури та блокують доставки гуманітарних вантажів з території України. Є випадки розстрілів цивільного населення та волонтерів.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів. У бою знищено шість танків, вісім одиниць броньованої та п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи противника

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України, разом із зенітниками Сухопутних і Десантно-штурмових військ, морської піхоти та Національної гвардії за попередню добу було знищено п’ятнадцять повітряних цілей: дев’ять БПЛА, три літаки та три гелікоптери.