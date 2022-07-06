Про це повідомляє “БелТА” з посиланням на заступника начальника генштабу збройних сил РБ Руслана Косигіна.
Косигін зазначив, що у РБ готові до різних сценаріїв розвитку ситуації.
“Не хотілося б, щоб цей сценарій був військовим, але на Заході повинні чітко розуміти, що наша відповідь на будь-які озброєні провокації однозначно буде адекватною і жорсткою”, – пояснив Косигін.
Зараз у Польщі завершується процес введення в експлуатацію бази протиракетної оборони. Тож він вважає, що Вашингтон і Брюссель під приводом стримування загрози зі сходу відпрацьовує механізм створення угруповань військ у найкоротші терміни та відправлення у напрямку РФ та РБ.
Своєю чергою, самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко заявив, що наказав збройним силам республіки взяти під приціл центри прийняття рішень у столицях країн Заходу, щоб миттєво відповісти у разі нападу на республіку.
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