Територія Польщі з її військовою інфраструктурою стане першочерговим об'єктом удару білоруських військ у разі "західних провокацій та подальшого конфлікту".

Про це повідомляє “БелТА” з посиланням на заступника начальника генштабу збройних сил РБ Руслана Косигіна.

Косигін зазначив, що у РБ готові до різних сценаріїв розвитку ситуації.

“Не хотілося б, щоб цей сценарій був військовим, але на Заході повинні чітко розуміти, що наша відповідь на будь-які озброєні провокації однозначно буде адекватною і жорсткою”, – пояснив Косигін.

Зараз у Польщі завершується процес введення в експлуатацію бази протиракетної оборони. Тож він вважає, що Вашингтон і Брюссель під приводом стримування загрози зі сходу відпрацьовує механізм створення угруповань військ у найкоротші терміни та відправлення у напрямку РФ та РБ.

Своєю чергою, самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко заявив, що наказав збройним силам республіки взяти під приціл центри прийняття рішень у столицях країн Заходу, щоб миттєво відповісти у разі нападу на республіку.