Про це інформує американський телеканал CNN.
“Війна Путіна в Україні впливає на ціни на енергоносії та харчові продукти в усьому світі. Ми – не єдина країна, де спостерігається інфляція. Ви можете побачити це практично в кожній розвиненій країні світу”, – зазначила Єллен депутатам.
Виступаючи під час слухань фінансового комітету Сенату 7 червня, Єллен вказала на рекордне вивільнення адміністрацією Байдена нафти зі Стратегічного нафтового резерву.
“Ціни на енергію та бензин, хоча й дуже високі, були б вищими без цього”, – пояснила міністерка.
Вона також зауважила, що Сполучені Штати не застраховані від глобальних енергетичних потрясінь.
“Ми є частиною глобальних нафтових ринків, які зазнають геополітичному впливу. З огляду на глобальну природу цих ринків, нам практично неможливо захиститися від потрясінь, подібних до тих, що відбуваються з РФ, які змінюють світові ціни на нафту”, – наголосила Єллен.
Міністерка додала, що дуже важливо, щоб Сполучені Штати стали “більш залежними від вітру та сонця, які не підпадають під геополітичний вплив”.
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