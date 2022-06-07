Міністерка фінансів США Джанет Єллен визнала, що інфляція знаходиться на "неприйнятному рівні". Проте зауважила, що це проблема не виключно для Сполучених Штатів.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Війна Путіна в Україні впливає на ціни на енергоносії та харчові продукти в усьому світі. Ми – не єдина країна, де спостерігається інфляція. Ви можете побачити це практично в кожній розвиненій країні світу”, – зазначила Єллен депутатам.

Виступаючи під час слухань фінансового комітету Сенату 7 червня, Єллен вказала на рекордне вивільнення адміністрацією Байдена нафти зі Стратегічного нафтового резерву.

“Ціни на енергію та бензин, хоча й дуже високі, були б вищими без цього”, – пояснила міністерка.

Вона також зауважила, що Сполучені Штати не застраховані від глобальних енергетичних потрясінь.

“Ми є частиною глобальних нафтових ринків, які зазнають геополітичному впливу. З огляду на глобальну природу цих ринків, нам практично неможливо захиститися від потрясінь, подібних до тих, що відбуваються з РФ, які змінюють світові ціни на нафту”, – наголосила Єллен.

Міністерка додала, що дуже важливо, щоб Сполучені Штати стали “більш залежними від вітру та сонця, які не підпадають під геополітичний вплив”.