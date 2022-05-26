Український бізнесмен, народний депутат України IV та V скликання, найбагатший українець, меценат розповів про перші дні війни та про свої плани на майбутнє. Ахметов прямо назвав дії Росії на території України геноцидом, а саму країну-агресора – воєнним злочинцем. Він також розповів про своє бачення розбудови України з допомогою міжнародних партнерів.

Це Ахметов розповів в інтерв’ю виданню “Новое Время”.

Морально Рінат Ахметова був готовий до широкомасштабної війни. Він дослуховувався до попереджень західних партнерів, які протягом чотирьох місяців попереджали про наступ РФ. Війну він застав вдома, у своєму ліжку – і з того часу в Україні та не планує нікуди евакуйовуватися.

23 лютого Ахметов був певний, що скоро буде наступ, але нікуди виїжджати.

“23 лютого я вечеряв зі своїми друзями в себе вдома, у Києві. Вони здебільшого, як і я, були певні, що війна почнеться. І вони мені поставили це питання — чому я не поїхав одразу. Вам відповім так само, як і їм — війну я зустріну у своєму будинку, в Україні, як і ви. Прилетіти і відразу полетіти — неприпустимо для мене, дуже соромно по-людськи”, – розповів бізнесмен.

Ахметов вірить у перемогу. Він наголосив, що також вірить у повернення Криму та Донбасу до складу єдиної України. Перенесення бізнесу до західних областей називає тимчасовим заходом для забезпечення енергобезпеки країни та збереження життів людей.

Свій похід у політику Рінат Ахметов називає помилкою. На запитання журналіста про членство у Партії Регіонів бізнесмен запевнив, що його позиція була та є незмінно проукраїнською, саме тому він є найбільшим приватним інвестором, роботодавцем і платником податків в Україні.