Це Ахметов розповів в інтерв’ю виданню “Новое Время”.
Морально Рінат Ахметова був готовий до широкомасштабної війни. Він дослуховувався до попереджень західних партнерів, які протягом чотирьох місяців попереджали про наступ РФ. Війну він застав вдома, у своєму ліжку – і з того часу в Україні та не планує нікуди евакуйовуватися.
23 лютого Ахметов був певний, що скоро буде наступ, але нікуди виїжджати.
“23 лютого я вечеряв зі своїми друзями в себе вдома, у Києві. Вони здебільшого, як і я, були певні, що війна почнеться. І вони мені поставили це питання — чому я не поїхав одразу. Вам відповім так само, як і їм — війну я зустріну у своєму будинку, в Україні, як і ви. Прилетіти і відразу полетіти — неприпустимо для мене, дуже соромно по-людськи”, – розповів бізнесмен.
Ахметов вірить у перемогу. Він наголосив, що також вірить у повернення Криму та Донбасу до складу єдиної України. Перенесення бізнесу до західних областей називає тимчасовим заходом для забезпечення енергобезпеки країни та збереження життів людей.
Свій похід у політику Рінат Ахметов називає помилкою. На запитання журналіста про членство у Партії Регіонів бізнесмен запевнив, що його позиція була та є незмінно проукраїнською, саме тому він є найбільшим приватним інвестором, роботодавцем і платником податків в Україні.
“Я був, є й буду проукраїнським, як і мої погляди, і цінності. Саме тому впродовж довгих років я — найбільший приватний інвестор, роботодавець і платник податків України. І бачу Україну вільною, демократичною європейською країною. У 2012 році я припинив бути депутатом парламенту й не займаюся політикою 10 років. Я не раз говорив, що мій похід у політику був помилкою. Невиправдана та жорстока агресія Росії проти України та воєнні злочини Путіна лише зміцнили мою позицію — що Україна має бути незалежною та сильною як ніколи”, – заявив Ахметов.
Дії Росії в Україні – це геноцид і воєнні злочини, переконаний бізнесмен. Він наголосив, що Росія напала нашу країну “без жодної причини та приводу, російські військові вбили десятки тисяч мирних громадян, дітей, жінок та людей похилого віку, зруйнували інфраструктуру нашої країни”.
У зв’язку з цими злочинами бізнесмен не хоче мовчати та бажає називати речі та явища своїми іменами:
“Дії Росії в Україні — це геноцид та воєнні злочини. Це не радикальна, а чесна і справедлива позиція, на якій я наполягаю і не боюся її займати. Боятися треба не спецслужб, а власного сумління. Мовчати в цій ситуації я не буду — для мене це неприпустимо”.
Україна має якнайшвидше стати членом Європейського Союзу – саме такого переконання дотримується Рінат Ахметов. Він хоче бачити Україну “вільною, сильною та успішною”. І також в ЄС чітко прописані відносини між владою та бізнесом, і за цими правилами, вважає бізнесмен, потрібно жити та розбудовувати країну.
Ахметов виділив на допомогу Україні 100 млн євро, з них 70 млн євро уже потрачені. Допомогу надає не лише його Фонд, а й ФК Шахтар й усі бізнеси SCM (System Capital Management — інвестиційна група в Україні, засновником якої є Ахметов).
Бізнесмен розповів на що саме йдуть кошти:
“Ми допомагаємо мирним людям, які постраждали від воєнної агресії РФ — привозимо продукти, ліки. Наші енергетики, часто ризикуючи власним життям, відновлюють світло, повертаючи до українських міст, селищ мирне життя. Ми допомагаємо українській армії та силам ТРО. Там, де це можливо, ми працюємо для потреб фронту. Наші металургійні комбінати виробляють протитанкові їжаки та сталь для бронежилетів”.
Ахметов додав, що на цьому зупинятися не планує та допомагатиме Україні та українцям “стільки, скільки потрібно”.
Бізнесмен планує подавати до суду на РФ. Після початку широкомасштабного нападу Росії 24 лютого низка підприємств, які належали йому, серед них – Азовсталь, ММК ім. Ілліча, Авдіївський коксохім, Луганська ТЕС і ще десятки об’єктів промислової інфраструктури й зеленої енергетики були частково або повністю знищені, або ж вимушено виведені з експлуатації. За словами Ахметова, їх капіталізація до початку широкомасштабного вторгнення становила десятки мільярдів доларів.
“Однозначно ми пред’явимо позови до Росії і вимагатимемо належну компенсацію всіх збитків та втраченого бізнесу. Вже зараз активно ведеться кропітка юридична робота з цих питань. Ми будемо пред’являти позови у всіх міжнародних та національних інстанціях”, – розповів він.
Після перемоги інвестиційна компанія Ріната Ахметова інвестуватиме в Україну, пообіцяв бізнесмен.
“Ми, SCM, беремо і братимемо найактивнішу участь у відновленні. Ми маємо два ключові пріоритети — відновлення промислового потенціалу й забезпечення енергетичної незалежності”, – наголосив він.
Бізнесмен виділив два ключових пріоритети — відновлення промислового потенціалу й забезпечення енергетичної незалежності держави. Підприємства ДТЕК і далі розвиватимуть ключовий напрям — зелену енергетику і збільшуватимуть її обсяг, попри тимчасову втрату 500 мегаватів вітрової генерації, а також збільшуватимуть обсяг видобутку такого необхідного для України газу і вугілля, вироблятимуть електроенергію, інвестуватимуть у мережі.
“Ми віримо в нашу країну і віримо в нашу перемогу”, – заявив бізнесмен.
США – це союзник України, наголосив Рінат Ахметов, додавши, що час показав: Сполучені Штати ще й є великим другом для нашої держави. ” Я особисто вдячний за безпрецедентну допомогу нашій країні”, – висловився про цю країну бізнесмен. Він також запевнив, що, попри чутки, зі Штатами у нього ніколи не було “складних відносин”.
“Україні життєво необхідний безпрецедентний пакет міжнародної допомоги”, – переконаний Рінат Ахметов. Це своєрідний “новий план Маршалла”, який уже обговорюється в країнах Заходу, в якому мають взяти участь країн великої сімки, ЄС та міжнародні фінансові інституції. Мета цього плану – “побудова нової, сильної, європейської України-члена ЄС, із сильними інституціями, верховенством права, чіткими антикорупційними правилами, демократичною політичною системою та справедливою державою щодо своїх громадян”. Цей план, вартістю в сотні мільярдів доларів, допоможе Україні почуватися в безпеці з сильною армією, розбудувати нову інфраструктуру, відновити промисловий потенціал, транспортну логістику, відновити промисловий потенціал, транспортну логістику, енергетичну незалежність; новий план Маршалла передбачає інвестиції у відновлювані джерела, продовольчу безпеку та соціальну політику.
Однак, реалізація цих цілей потребуватиме “неймовірних зусиль, професіоналізму та прозорості від української влади, бізнесу, суспільства та чіткої координації з нашими партнерами”. І це можна здійснити в межах спеціально створеного міжнародного міжурядового консорціуму.
- Напад Росії на Україну став темою номер 1 в усьому світі. Трагедія нашого народу не лишила байдужими публічних осіб, компанії, політиків і держави. З першого дня війни Україна відчула підтримку з різних куточків світу. #Букви збирають списки небайдужих, які допомагають нам боротися з агресором.
- Раніше ЗМІ підрахували, як найзаможніші українці допомагають країні під час війни та скільки коштів на це витратили.
- Наприкінці березня Рінат Ахметов заявив, що Україна отримає від РФ репарацію у повному обсязі після закінчення війни. Насамперед його група SCM подасть позови проти РФ щодо відшкодування збитків, завданих військовою агресією.