Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Постраждалого шпиталізували до лікарні. Його травми оцінюють як ушкодження середньої тяжкості. Також встановлюється, які збитки ворог наніс у житловому фонді Кремінної.

У Сєвєродонецьку внаслідок ворожої атаки сталося загоряння чотирьох будинків. Три багатоповерхівки почали палати після потрапляння снарядів. Як тільки російські війська перестали атакувати Сєвєродонецьк, то на місце пожежі вирушили рятувальники для того, щоб локалізувати та ліквідувати загоряння.

“Зафіксовані чисельні загоряння квартир. Інформація щодо жертв уточнюються”, – зазначив Гайдай.