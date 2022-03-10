Російські війська можуть підірвати склади аміаку на Харківщині, аби звинуватити в цьому Збройні сили України.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

В СБУ наголосили, що РФ робить безліч фейків, щоб звинуватити в цьому Україну.

“Держава-терорист виробляє фейки, щоб виправдати свої звірства та звинуватити у них Україну. Наприклад, російські окупанти всерйоз розглядають можливість підірвати склади аміаку в Харківській області, щоб звинуватити у цьому ЗСУ”, – йдеться у заяві.

За даними СБУ, окупанти також опрацьовують інші варіанти провокацій.

Попередньо у Міноборони РФ заявили, що українська сторона нібито готує провокацію. Для цього до міста Золочів біля Харкова “завезли близько 80 тонн аміаку”.