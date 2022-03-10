Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
В СБУ наголосили, що РФ робить безліч фейків, щоб звинуватити в цьому Україну.
“Держава-терорист виробляє фейки, щоб виправдати свої звірства та звинуватити у них Україну. Наприклад, російські окупанти всерйоз розглядають можливість підірвати склади аміаку в Харківській області, щоб звинуватити у цьому ЗСУ”, – йдеться у заяві.
За даними СБУ, окупанти також опрацьовують інші варіанти провокацій.
Попередньо у Міноборони РФ заявили, що українська сторона нібито готує провокацію. Для цього до міста Золочів біля Харкова “завезли близько 80 тонн аміаку”.
- Нагадаємо, нова теорія змови стала популярною серед деяких онлайн-спільнот, що сформувалися навколо QAnon, – одна з них одночасно просувається Кремлем як виправдання свого вторгнення в Україну. Суть цієї неправдивої конспірології така: Сполучені Штати розробляють біологічну зброю в Україні, а Путін втрутився, щоб врятувати ситуацію та знищити зброю.
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