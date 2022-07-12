Про це у Facebook повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його даними, станом на 6:30 12 липня, рятувальники розібрали близько 70% руїн багатоповерхівки, яка зазнала руйнувань внаслідок ракетного обстрілу.
Під завалами будинку знайшли тіло ще однієї людини. Таким чином, загальна кількість жертв обстрілу зросла до 34.
Серед загиблих – одна дитина.
Кількість поранених осіб, які рятувальники дістали з-під завалів будинку не змінилась: їх 9.
На даний час рятувальна операція триває.
Додамо, що російські армійці завдали ракетного удару по Часовому Яру увечері 9 липня. Внаслідок удару повністю знищено два під’їзди, а під завалами перебувають люди. За словами місцевих мешканців, на момент обстрілу, там, найімовірніше, знаходилось щонайменше 34 людини.
- Нагадаємо, російські військові продовжують завдавати ударів по Миколаєву. Вранці 12 липня армійці РФ знову атакувала місто, внаслідок чого сталися руйнування та пожежі.
- Також, російські війська вдарили по Харкову ракетами. Внаслідок атаки троє осіб загинули, 31 отримала поранення.