За останніми даними, кількість жертв ракетного обстрілу міста Часів Яр (Донецька область) зросла до 34.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, станом на 6:30 12 липня, рятувальники розібрали близько 70% руїн багатоповерхівки, яка зазнала руйнувань внаслідок ракетного обстрілу.

Під завалами будинку знайшли тіло ще однієї людини. Таким чином, загальна кількість жертв обстрілу зросла до 34.

Серед загиблих – одна дитина.

Кількість поранених осіб, які рятувальники дістали з-під завалів будинку не змінилась: їх 9.

На даний час рятувальна операція триває.

Додамо, що російські армійці завдали ракетного удару по Часовому Яру увечері 9 липня. Внаслідок удару повністю знищено два під’їзди, а під завалами перебувають люди. За словами місцевих мешканців, на момент обстрілу, там, найімовірніше, знаходилось щонайменше 34 людини.