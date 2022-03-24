Евакуаційний поїзд 43 Київ — Івано-Франківськ потрапив під обстріл російських військ під Васильковом, що поблизу Києва. Постраждалих немає.

Про це заявив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін.

Унаслідок обстрілів у трьох вагонах потяга повибивало вікна.

За оперативними даними, постраждалих немає. Ні серед бригади, ні серед пасажирів. Начальник поїзда та вся команда діяли чітко та злагоджено.

Ворог вкотре прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру. Цього разу під обстріл потрапив евакуаційний поїзд з людьми.