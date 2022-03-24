Про це заявив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін.
Унаслідок обстрілів у трьох вагонах потяга повибивало вікна.
За оперативними даними, постраждалих немає. Ні серед бригади, ні серед пасажирів. Начальник поїзда та вся команда діяли чітко та злагоджено.
Ворог вкотре прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру. Цього разу під обстріл потрапив евакуаційний поїзд з людьми.
“Я знову прошу весь цивілізований світ — допоможіть нам, #закрийте_небо. Свою роботу на землі ми зробимо”, – закликав Камишін.
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