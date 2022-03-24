Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Туди доставляють мирних українців із тимчасово захоплених територій. У цьому фільтраційному таборі в громадян забирають документи. Після цього із ними починають “працювати” співробітники ФСБ РФ. Силовики РФ шукають військових АТО/ООС або інших проукраїнських активістів.
Розвідка додала, що з українцями зафіксували нелюдське поводження. Зокрема їм відмовляють у медичній допомозі та спостерігаються проблеми із харчуванням. Надалі українців примусово депортують до віддалених та економічно депресивних регіонів РФ.
- Нагадаємо, насильно депортованим військами РФ українцям пропонують роботу на Сахаліні. Після фільтраційних таборів їх відправляють до депресивних російських регіонів.
- Пресслужба Маріупольського муніципалітету повідомила про те, що окупанти силоміць вивозять людей з Маріуполя на територію РФ. Захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів.
- Окупаційні війська РФ продовжують насильно вивозити жителів Маріуполя до Росії. Під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців.