Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Туди доставляють мирних українців із тимчасово захоплених територій. У цьому фільтраційному таборі в громадян забирають документи. Після цього із ними починають “працювати” співробітники ФСБ РФ. Силовики РФ шукають військових АТО/ООС або інших проукраїнських активістів.

Розвідка додала, що з українцями зафіксували нелюдське поводження. Зокрема їм відмовляють у медичній допомозі та спостерігаються проблеми із харчуванням. Надалі українців примусово депортують до віддалених та економічно депресивних регіонів РФ.