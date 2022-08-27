Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
У повідомленні зазначається, що військовий контингент РФ розміщений в Казахстані відмовляється залишати територію країни та повертатися до місць постійної дислокації. Формальна причина відмови – відсутність спеціального повітряного транспорту, який в повному складі задіяний у повномасштабній війні з Україною.
“Насправді ж, російські військові не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту. Втім, командування армії РФ не полишає намірів повністю вивести війська з території Казахстану, які були введені туди під час придушення січневих мітингів проти чинної влади”, – розповіли у розвідці.
А також додали, що у Казахстані близько тисячі військовослужбовців з повним озброєнням та технікою, які наразі дислокуються поблизу критичних об’єктів інфраструктури – аеродроми, військові полігони, нафтобази, космодром Байконур тощо.
Окрім того, у розвідці зазначили, що РФ практично повністю вивела свої військові контингенти з озброєнням та технікою з територій Таджикистану та Вірменії для участі у широкомасштабній війні проти України.
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