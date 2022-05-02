Військові вантажі США до Східної Європи прибувають кожні 90 хвилин – CNBC

Про це повідомляє американський телеканал CNBC із посиланням на інформацію від посадовця на умовах анонімності.
Лише протягом 24 годин в Україні приземлилися 14 американських рейсів із різноманітною допомогою, а ще 11 рейсів мають прибути наступного дня.
Президент США Джо Байден санкціонував понад півдюжини скорочень запасів обладнання Міністерства оборони протягом декількох місяців.
Водночас боєприпаси, артилерійські патрони, Humvee, протитанкові та зенітні ракети на мільярди доларів вже надійшли в Україну.
- Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонної розмови з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі заявив, що Україна відмовиться від зброї радянського виробництва на користь техніки зразків НАТО.
- 28 квітня Палата представників Сполучених Штатів Америки розглянула та ухвалила законопроєкт про ленд-ліз для України: 417 “за”, “проти” – 10. Ухвалення закону автоматично пришвидшує постачання озброєння, продовольства та іншої допомоги в оренду чи безоплатно зі США.
- У США розглянуть можливість відправки своїх військових на допомогу Збройним Силам України. Конгресмен Адам Кінзінгер вніс відповідну резолюцію 1 травня до Конгресу.