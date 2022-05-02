Військові вантажі США до Східної Європи прибувають кожні 90 хвилин – CNBC

Військова техніка США надходить у Східну Європу, прямуючи до України, надзвичайними темпами, оскільки Вашингтон посилює зусилля з озброєння Києва у війні проти РФ.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC із посиланням на інформацію від посадовця на умовах анонімності.

Лише протягом 24 годин в Україні приземлилися 14 американських рейсів із різноманітною допомогою, а ще 11 рейсів мають прибути наступного дня.

Президент США Джо Байден санкціонував понад півдюжини скорочень запасів обладнання Міністерства оборони протягом декількох місяців.

Водночас боєприпаси, артилерійські патрони, Humvee, протитанкові та зенітні ракети на мільярди доларів вже надійшли в Україну.