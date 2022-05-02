російсько-українська війна

03 травня

01:04 Військові вантажі США до Східної Європи прибувають кожні 90 хвилин – CNBC
00:44 В Угорщині знали про підготовку нападу РФ на Україну та вважали, що зможуть забрати собі частину території – Данілов
00:07 РФ спробує анексувати Донецьку та Луганську області до «середини травня» – розвідка США

02 травня

23:29 «Або розпад РФ на частини, або повна зміна керівництва» – Кирило Буданов про варіанти завершення війни
22:42 Азербайджан закрив небо для військових літаків РФ
21:43 Німеччина готова до нафтового ембарго проти РФ – міністр фінансів ФРН
20:58 Росіяни обстріляли Одесу: загинув підліток, 17-річна дівчина важко поранена
20:14 Наслідки інформаційної блокади Маріуполя: містяни думають, що російська армія вже на Хрещатику
19:34 В Одесі повідомляють про потужний вибух (оновлено)
19:29 Посольство США в Україні сподівається повернутися до Києва до кінця травня
18:44 200 осіб щотижня з кожного округу, окрім Москви – ГУР про російську кампанію із набору «добровольців»
17:58 Мобілізацію можуть продовжити після 24 травня – полковник Горбач
17:02 Через війну більше 5,5 мільйона осіб залишили Україну — ООН
16:21 СБУ встановила особи майже 900 росіян, котрі чинили звірства у Київській області
15:34 Керівник Офісу президента назвав висловлювання Лаврова про євреїв та Гітлера «печерним антисемітизмом»
15:15 Міністр закордонних справ Тайваню вивчить уроки з міцного опору України
14:53 68-й день війни: Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня
13:58 Окупанти втретє вдарили ракетами по мосту в Одеській області
13:52 Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО 12 травня – ЗМІ
13:22 Щонайменше п’ятеро російських бізнесменів покінчили життя самогубством всього за три місяці – CNN
13:19 Росія знищує зернову інфраструктуру України, щоб усунути конкурента і викликати голод — міністр Німеччини
11:34 Компанія з Фінляндії розірвала контракт з РФ щодо будівництва атомної електростанції
11:13 Війська РФ викрали с/г техніку та вивезли її до Чечні – і там виявили, що вона дистанційно заблокована
10:53 Українські десантники знищили групу російських спецпризначенців з Сибіру
10:11 Окупанти готуються наступати на Сєвєродонецьк, але поки зосереджені на Рубіжному — ОВА
09:32 Фінляндія планує побудувати на кордоні з Росією паркан
08:00 На Сході тривають наступальні дії ворога – Генштаб ЗСУ
07:21 Посол Південної Кореї повернувся до Києва
00:57 Разом з Путіним російський народ має понести відповідальність за війну в Україні – Порошенко на форумі інституту Маккейна
00:04 Німеччина може відмовитись від російської нафти вже наприкінці літа – Мінекономіки ФРН

01 травня

23:36 Папа Римський: «Страждаю і плачу через тяжке становище українського народу»
22:59 У Львові Анджеліна Джолі відвідала дітей, які постраждали внаслідок російських обстрілів
22:43 З тимчасово окупованих територій росіяни можуть викрасти зерна на сотні мільйонів доларів – Висоцький
22:03 Для вагітних вимушених переселенок у Львові побудують тимчасове житло
21:12 Контроль над Херсоном дозволить РФ утримувати Крим та просувати війська в Україні – британська розвідка

Військові вантажі США до Східної Європи прибувають кожні 90 хвилин – CNBC

Військова техніка США надходить у Східну Європу, прямуючи до України, надзвичайними темпами, оскільки Вашингтон посилює зусилля з озброєння Києва у війні проти РФ.

Вівторок, 3 травня 2022, 01:04
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Про це повідомляє американський телеканал CNBC із посиланням на інформацію від посадовця на умовах анонімності.

Лише протягом 24 годин в Україні приземлилися 14 американських рейсів із різноманітною допомогою, а ще 11 рейсів мають прибути наступного дня.

Президент США Джо Байден санкціонував понад півдюжини скорочень запасів обладнання Міністерства оборони протягом декількох місяців.

Водночас боєприпаси, артилерійські патрони, Humvee, протитанкові та зенітні ракети на мільярди доларів вже надійшли в Україну.

Теги: військовий вантаж, допомога Україні, озброєння України, підтримка України, США

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