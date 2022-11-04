Сьогодні, 4 листопада, спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі вперше публічно розповіла на камеру про напад на свого чоловіка Пола та його одужання, заявив, що реабілітація буде довгою, але з ним все буде добре.

Про це її команда повідомила у Twitter.

“Пол прийшов додому вчора. Це дозволяє мені бути вдома з усіма вами. Дякую, дякую, дякую за добрі слова, ваші молитви та добрі побажання Полу”, — сказала вона на відео.

За її словами, реабілітація її чоловіка займе багато часу, але він буде в порядку: “Це так трагічно, але ми повинні бути оптимістами. Він оточений родиною, тож це чудово”, — додала спікерка Пелосі.

ДОВІДКА: 28 жовтня, злочинець проник у будинок спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Сан-Франциско й жорстоко напав на її чоловіка Пола Пелосі.

Після нападу Пола Пелосі доставили до лікарні, де він отримує медичну допомогу та чекає на повне одужання. Ненсі Пелосі під час нападу на її чоловіка не було в Сан-Франциско.

Згодом у ЗМІ повідомили, що зловмисник, який напав на Пола Пелосі, чоловіка спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, шукав саме її.

Зловмисник, який напав на чоловіка спікерки Палати представників Ненсі Пелосі в п’ятницю, був прихильником різних теорій змов, зокрема про вибори в США та вакцини від COVID-19. Водночас його знайомі описували його як людину, яка “втратила зв’язок з реальністю”, а родичі давно загубили контакт.