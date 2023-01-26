За даними міської влади, у Києві 26 січня близько 10 ранку пролунав вибух на тлі ракетної атаки з боку РФ.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Голова столиці попросив містян бути в укриттях: “Вибух у Києві! Будьте в укриттях!”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 26 січня на території Київської області працюють сили протиповітряної оборони.

Крім того, у Києві, а також Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення світла на тлі загрози ракетної атаки з боку РФ.

Російські війська завдають чергового масованого ракетного удару. За даними Повітряних сил ЗСУ, очікується, що ворог випустить не менше 30 ракет.