У кулінарній книзі за всесвітом "Відьмак" представлені рецепти страв із фентезійного світу, котрі одначе, можна приготувати насправді. Зокрема у переліку борщ з вишнями, яким вже кілька років пригощають туристів на Вінниччині.

Про це інформує Vinbazar.

Здійснити кулінарну подорож фантастичним світом можна буде вже у липні. Передпродаж книги відкрило видавництво MAL’OPUS.

Загалом у книзі зібрано рецептів.

“Від ситних страв і міцних напоїв з корчми і до розкішних бенкетів для застілля з друзями” – мовиться в описі до книги.

Поціновувачам пропонують здійснити кулінарну подорож фантастичним світом “Відьмака” завдяки “довершеним рецептам, натхнених місцинами, персонажами та легендами з гри”.

У цій ілюстрованій кулінарній книзі Аніта Сарна та Кароліна Крупецька, авторки кулінарних блогів Nerds’ Kitchen та Witcher Kitchen, діляться своїми ретельно укладеними рецептами. Вони дають змогу фанатам спробувати неповторні страви, що їх куштує відьмак, мандруючи селами у пошуках монстрів та монет.

Довідка. Серія відеоігор “Відьмак” створена на основі романів польського письменника Анджея Сапковського. Події відбуваються у вигаданому фентезійному світі, який нагадує альтернативне Середньовіччя.

Кіноадаптацію “Відьмака” створила Лорен Шмідт Гіссріх. Нещодавно вийшов чотирисерійний приквел “Відьмак: Походження крові” під керівництвом Мішель Йо.

У творах з франшизи головним героєм зазвичай є відьмак Ґеральт із Рівії, наділений надзвичайною фізичною силою, психічною витривалістю і магічними навичками, здобутими внаслідок проходження мутації.