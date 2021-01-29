Virgin Hyperloop показала інтер'єр вакуумного потяга, – відео

Відео з’явилося на Youtube-каналі Virgin Hyperloop.

Дизайнери облаштували інтер’єр капсули у мінімалістичному стилі. Вона нагадує сучасний потяг, у якому пасажири сидять лицем один до одного. У цьому поїзді не передбачені вікна, оскільки він рухається у герметичній трубі. Задля комфорту пасажирів, які полюбляють сонячне світло під час подорожі, інженери додали світлові екрани на стелю. Вони здатні імітувати сонячне світло.

Інженери компанії зазначили, що дизайн повинен бути мінімалістичним, але продуманим. Біля кожного сидіння розташовані маленькі столики із бездротовими зарядками для телефонів. Також пасажир може скористатися маленьким екраном, на якому постійно оновлюється інформація про поїздку.

Вакуумний потяг Hyperloop планують запустити до 2030 року. Однак у компанії поки не придумали, як зробити проєкт економічно вигідним. Спеціалісти хвилюються, що пасажири не скористаються послугами поїзда, якщо ціна квитка буде надто високою.