Віцепрезидент "Газпромбанку", одного з найбільших приватних банків РФ, охоплених холдингом "Газпром", Ігор Волобуєв залишив свою посаду і країну через інакомислення щодо війни в Україні та планує приєднатися до територіальної оборони Києва.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням інтерв’ю Волобуєва російському інтернет-виданню “The Insider”.

“Я більше не міг бути в РФ. Я українець за національністю, народився в Охтирці, більше не міг спостерігати з боку, що РФ робить з моєю батьківщиною”, – зазначив Волобуєв.

Він зауважив, що йому вдалося дістатися до Києва, попри російський паспорт, і наголосив, що хоче “залишитися в Україні до перемоги”.

Пояснюючи свій вчинок, Волобуєв зазначив, що наразі його Батьківщина в небезпеці, і він не може жити ситим, задоволеним життям, поки вбивають “батька, який живе в Охтирці, вбивають рідних, знайомих, друзів”. Батько Волобуєва провів місяць у холодному підвалі, але зараз у безпеці, додав він.

Волобуєв додав, що думав про те, щоб воювати за Україну та приєднатися до української територіальної оборони з початку війни 24 лютого. Він підтвердив, що напад на Україну — це злочин “Путіна, російської влади та російського народу”.

За його словами, він працював у “Газпромбанку” останні 6 років, до цього — в “Газпромі” понад 16 років.

У CNN заявили, що звернулися до “Газпромбанку” по свідчення.