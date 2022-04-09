Після переговорів між прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, лідери держав домолилися про нове постачання зброї для ЗСУ.

Про це заявила редакторка Sky News Дебора Хейнс у Twitter.

Велика Британія відправить 120 броньованих машин та нові протикорабельні ракетні комплекси для підтримки Збройних сил України.

BREAKING: The UK said it will send 120 armoured vehicles + new anti-ship missile systems to support Ukraine's armed forces.

Announcement made after talks in Kyiv between @BorisJohnson & @ZelenskyyUa. The UK PM made his first visit to Ukraine since Russia invaded — Deborah Haynes (@haynesdeborah) April 9, 2022

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії здійснив свій перший візит до України після вторгнення Росії. Джонсон пройшовся від Лютеранської до Хрещатика та від Хрещатика до Майдану Незалежності. Пізніше лідери держав від Алеї Небесної Сотні знову піднялись на Банкову.