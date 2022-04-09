Про це заявила редакторка Sky News Дебора Хейнс у Twitter.

Велика Британія відправить 120 броньованих машин та нові протикорабельні ракетні комплекси для підтримки Збройних сил України.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії здійснив свій перший візит до України після вторгнення Росії. Джонсон пройшовся від Лютеранської до Хрещатика та від Хрещатика до Майдану Незалежності. Пізніше лідери держав від Алеї Небесної Сотні знову піднялись на Банкову.