Про це заявила редакторка Sky News Дебора Хейнс у Twitter.

Велика Британія відправить 120 броньованих машин та нові протикорабельні ракетні комплекси для підтримки Збройних сил України.

BREAKING: The UK said it will send 120 armoured vehicles + new anti-ship missile systems to support Ukraine's armed forces.

Announcement made after talks in Kyiv between @BorisJohnson & @ZelenskyyUa. The UK PM made his first visit to Ukraine since Russia invaded

— Deborah Haynes (@haynesdeborah) April 9, 2022