Про це заявила редакторка Sky News Дебора Хейнс у Twitter.
Велика Британія відправить 120 броньованих машин та нові протикорабельні ракетні комплекси для підтримки Збройних сил України.
BREAKING: The UK said it will send 120 armoured vehicles + new anti-ship missile systems to support Ukraine's armed forces.
Announcement made after talks in Kyiv between @BorisJohnson & @ZelenskyyUa. The UK PM made his first visit to Ukraine since Russia invaded
— Deborah Haynes (@haynesdeborah) April 9, 2022
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії здійснив свій перший візит до України після вторгнення Росії. Джонсон пройшовся від Лютеранської до Хрещатика та від Хрещатика до Майдану Незалежності. Пізніше лідери держав від Алеї Небесної Сотні знову піднялись на Банкову.
- Нагадаємо, що Борис Джонсон 9 квітня прибув до Києва для зустрічі з Володимиром Зеленським.
- Також Велика Британія передасть Україні розвідувальні і транспортні бронеавтомобілі Mastiff і Jackal. Їх включено в першу чергу постачання.
- Водночас держава оголосила про нові санкції проти РФ у відповідь на скоєні російськими солдатами воєнні злочини в Україні. Серед санкцій – замороження активів “Сбербанку” та відмова від вугілля.