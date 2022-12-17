19 грудня у Білорусі відбудеться зустріч президента РФ Володимира Путіна з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Експерти Інституту вивчення війни пояснили, чого очільник Кремля вимагатиме від Лукашенка не цих перемовинах.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

На думку експертів Путін, ймовірно, тисне на Лукашенка, аби той пішов на поступки щодо російсько-білоруської інтеграції на майбутній зустрічі 19 грудня в Мінську — це перша зустріч Путіна з Лукашенком у Мінську з 2019 року.

За офіційними даними, Лукашенко і Путін обговорять питання російсько-білоруської інтеграції, неуточнені військово-політичні питання та реалізацію союзних програм.

Союзна держава — це наднаціональна угода 1997 року, метою якої є федеративна інтеграція Росії та Білорусі в рамках спільної структури. Кремль прагне використати Союзну державу для встановлення російського сюзеренітету (контролю) над Білоруссю.

Водносас Лукашенко вже створює інформаційні умови, щоб відхилити російські інтеграційні вимоги, як він це робив протягом десятиліть. Зокрема напередодні Лукашенко наголосив, що “ніхто, крім нас, не керує Білоруссю”, і що Білорусь готова будувати відносини з Росією, але їхні зв’язки “завжди повинні виходити з того, що ми є суверенною і незалежною державою”.

“Незрозуміло, чи Путіну вдасться добитися від Лукашенка бажаних поступок. Лукашенко поки що значною мірою опирався посиленим вимогам Росії щодо інтеграції та відмовлявся залучити білоруські війська до вторгнення Росії в Україну”, – зазначили в ISW.

Візит Путіна до Мінська може свідчити про те, що російський президент намагається встановити умови для поновлення наступу на Україну — можливо, на північ України чи Київ — взимку 2023 року. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу та міністр оборони Білорусі Віктор Хренін підписали невизначений документ щодо подальшого зміцнення двосторонніх зв’язків у сфері безпеки — ймовірно, у контексті російсько-білоруської Союзної держави — та посилення російського тиску на Білорусь з метою подальшої підтримки російського вторгнення в Україну.

В ISW додали, що на даний час оцінюють російське вторгнення в Україну з Білорусі як низьке, але можливе. Вкрай малоймовірно, що війська Білорусі наступатимуть на Україну без російських військових. Однак досі незрозуміло, чи дозволить Лукашенко своїм військам брати участь у війні проти України разом з росіянами.

“Досі немає ознак того, що російські війська формують ударне угруповання в Білорусі”, – зауважили експерти.

Однак зустріч Путіна та Лукашенка — як мінімум — сприятиме окремій російській інформаційній операції, яка має на меті зламати волю України та готовність Заходу підтримувати Україну. Ця зустріч підсилить російську інформаційну операцію, покликану переконати українців і західних громадян, що Росія може напасти на Україну з Білорусі.

Тривалі удари Росії по Києву, постійне розгортання військ на території Білорусі та продовження войовничої риторики є частиною (і взаємно посилюють) цю інформаційну операцію.

“Навряд чи Кремль зламає українську волю до боротьби. Кремль, ймовірно, прагне переконати Захід прийняти помилковий факт, що Україна не може суттєво змінити поточні лінії фронту і що війна фактично зайшла в глухий кут. ISW вважає, що такий висновок є неточним і що Україна має хороші шанси повернути значну частину критичної території в найближчі місяці”, – резюмували експерти.