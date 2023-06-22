Джерело: звіт МАГАТЕ

Як пояснили експерти, підрив Каховської ГЕС спричинив додаткову небезпеку для функціонування станції.

“Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції є вкрай нестабільною. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції. Зараз, як ніколи, всі сторони повинні цілком дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії. Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну та фізичну безпеку, а також надаємо допомогу постраждалому регіону в інші способи”, — відзначив Гроссі.

Також сьогодні стало відомо, що Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в п’ятницю, 23 червня, відвідає Росію.

Зазначимо, що 15 червня Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі. Після цього він заявив, що ситуація на атомній електростанції серйозна, однак вона перебуває в процесі стабілізації.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.