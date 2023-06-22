Джерело: Devdiscourse
Гроссі, ймовірно, буде вести переговори про окуповану Росією Запорізьку АЕС на півдні України.
Зазначимо, що 15 червня Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі. Після цього він заявив, що ситуація на атомній електростанції серйозна, однак вона перебуває в процесі стабілізації.
- Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку зараз захопила й контролює.
- Попри підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається стабільною та контрольованою.
- МАГАТЕ продовжить спостереження за ситуацією на ЗАЕС на тлі наслідків підриву дамби.