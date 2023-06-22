Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в п’ятницю, 23 червня, відвідає Росію.

Джерело: Devdiscourse

Гроссі, ймовірно, буде вести переговори про окуповану Росією Запорізьку АЕС на півдні України.

Зазначимо, що 15 червня Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі. Після цього він заявив, що ситуація на атомній електростанції серйозна, однак вона перебуває в процесі стабілізації.